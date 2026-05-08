ワンピース、そのまま着てない？【GU】おしゃれ店員さんはこう着る♡「保存級こなれテク」

一枚でおしゃれに決まるワンピース。同じワンピースでも少しの工夫を加えるだけで、ぐっとこなれた印象にアップデートが叶うかも。そこで今回は、おしゃれな【GU（ジーユー）】スタッフが提案する、シャツワンピの着こなしをご紹介。気になったら今すぐ取り入れてみて。

ベルトマーク & ジャケットでこなれ感アップ

【GU】「フレアシャツワンピース」\2,990（税込）

クリーンな印象のシャツワンピース。ジャケットをプラスするときちんとした印象がアップして、オフィスカジュアルにもなじみそう。ウエストがややシェイプされたデザインですが、ベルトでウエストマークすることで、さらにメリハリ感をプラスできます。ネイビー × ベージュの色合わせも好バランスです。

羽織りとしても使えて着こなし幅広がる

シャツワンピースを羽織りにしたレイヤードスタイル。シンプルコーデに重ねるだけで、奥行きある印象に。シアー素材のトップスやカットソーをインナーにすれば涼しげです。きれいめにもカジュアルにも使いやすいこのシャツワンピなら、一枚あるだけでさまざまな着こなしを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する