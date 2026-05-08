BリーグU18が2年連続で豪州遠征…選抜選手15名が練習試合やスキルセッション、試合観戦など実施

5月8日、Bリーグは、ユース選手を対象とした育成プロジェクト「B.LEAGUE NEXT STAR PROJECT」の一環として、「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2026 in Australia」を実施することを発表した。

同プロジェクトは「世界に通用する選手やチームの輩出」を目的としたもの。今回の海外遠征は昨年に続いて実施され、5月9日から17日までオーストラリアで行われる。

期間中は、オーストラリア国立スポーツ研究所内にある若手エリート選手育成機関「センター・オブ・エクセレンス」への参加、同施設のコーチングスタッフによるスキルセッション、現地チームとの練習試合、NBL1（オーストラリアのセミプロリーグ）の試合観戦などが予定されている。

今回のトレーニングキャンプには、BリーグU18クラブから15名の選手が参加する。参加選手は以下のとおり。

◆▼「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2026 in Australia」参加選手

（身長／学年／所属クラブ）



工藤悠斗（182センチ／高1／レバンガ北海道U18）



外山湊人（178センチ／高2／宇都宮ブレックスU18）



稲田貫大（174センチ／高2／越谷アルファーズU18）



フローニングコリン（195センチ／高2／千葉ジェッツU18）



中本颯汰（185センチ／高1／千葉ジェッツU18）



山野井皓（180センチ／高1／サンロッカーズ渋谷U18）



高橋秀成（175センチ／高1／U18川崎ブレイブサンダース）



江原行佐（192センチ／高3／横浜ビー・コルセアーズU18）



エルマスリアダム（201センチ／高2／横浜ビー・コルセアーズU18）



宋俊輝（187センチ／高2／横浜ビー・コルセアーズU18）



磯田陸斗（197センチ／高1／横浜ビー・コルセアーズU18）



佐藤駿（184センチ／高2／名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）



曲田光希（178センチ／高2／滋賀レイクスU18）



プラット聖也（191センチ／高2／長崎ヴェルカU18）



宮里俊佑（180センチ／高2／琉球ゴールデンキングスU18）





【動画】豪州キャンプの参加選手も出場したU18オールスターゲーム