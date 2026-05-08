【名探偵コナンコラボがキター！】GLOBAL WORKやLOWRYS FARMなど人気ブランドからアパレル・雑貨が44アイテム登場！
『名探偵コナン』とアダストリアがコラボレーション。「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「RAGEBLUE」「JEANASIS」「PAGEBOY」「PBLIM」の全6ブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテムが発売されます。
（写真）『名探偵コナン』とアダストリア6ブランドのコラボアイテム
アパレルや雑貨などのコラボアイテムは、2026年5月9日（土）より各ブランド店舗およびand ST WEBストアで販売スタート！
6ブランド44アイテムが登場！
名探偵コナン×アダストリア 44のコラボアイテム発売
6つのブランドから「自分だけの真実-ファッション-を解き明かせ」がテーマの全44のコラボレーションアイテムが登場します。
GLOBAL WORKからは、「【名探偵コナン】セットアップ/アクセ付きジャケット（全5種）」など、全12アイテムが登場します。そして、LOWRYS FARMには、「【名探偵コナン】ストライプSETUP（全2種）」や「【名探偵コナン】スマロイド（全11種）」など全5アイテムが新登場。
JEANASISからは、「【名探偵コナン】ヌイグルミチャーム（全6種」など全6アイテムが発売。RAGEBLUEからは、「【名探偵コナン】ロゴプリントトートバッグ（全2種）」など、14アイテムが登場。「【名探偵コナン】刺繍/裏毛スウェットパーカー（全2種）」など5つのアイテムは受注生産です。
PAGEBOYには「【名探偵コナン】コナンパラパラポーチ（全2種）」など、全7アイテムが登場。PBLIMからは「【名探偵コナン】ZIPパーカー（全2種）」など3アイテムが登場します。
ノベルティやイベントも！
店舗での購入者限定で、展開ブランドごとにデザインの違う4種のブロックシールがノベルティとして配布されます。ららぽーと横浜・横浜相鉄ジョイナス・and ST TOKYOの3施設にてコナン君含むキャラクター来館イベントも行われます。
コナンファンを主張できるTシャツはもちろん、ソックスやトートバッグなど、気軽にファッションに取り入れられるアイテムや雑貨もあるので、名探偵コナンファンはチェックしてみてくださいね！
コラボレーション概要
発売日：2026年5月9日（土）
取扱い店舗：各ブランド店舗、and STストア24店舗※アウトレット店舗を除く
※店舗によって取扱商品が異なります。
WEBストア：and ST WEBストア
詳細は特設サイトでご確認ください。
【ノベルティ配布およびイベント参加方法】
ららぽーと横浜、横浜相鉄ジョイナスの対象店舗にて、本コラボアイテムを税込1,100円以上お買い上げの希望者に、先着で「お渡し会参加整理券」を配布いたします。
・ノベルティ： 限定ブロックシール（※ご購入いただいたブランドによりデザインが異なります）
・配布条件： 1会計につき税込1,100円以上のご購入
・お渡し方法： イベント会場にて、スタッフよりブロックシールをお渡しいたします。
※キャラクターからの直接の手渡しではございませんので、あらかじめご了承ください。
＜対象店舗＞
ららぽーと横浜：GLOBAL WORK・LOWRYS FARM・RAGEBLUE・JEANASIS
横浜相鉄ジョイナス：LOWRYS FARM・JEANASIS・PAGEBOY
※お渡し会は各施設内 特設スペースで実施いたします。