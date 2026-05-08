【名探偵コナンコラボがキター！】GLOBAL WORKやLOWRYS FARMなど人気ブランドからアパレル・雑貨が44アイテム登場！

『名探偵コナン』とアダストリアがコラボレーション。「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「RAGEBLUE」「JEANASIS」「PAGEBOY」「PBLIM」の全6ブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテムが発売されます。

（写真）『名探偵コナン』とアダストリア6ブランドのコラボアイテム

アパレルや雑貨などのコラボアイテムは、2026年5月9日（土）より各ブランド店舗およびand ST WEBストアで販売スタート！

6ブランド44アイテムが登場！

名探偵コナン×アダストリア 44のコラボアイテム発売

6つのブランドから「自分だけの真実-ファッション-を解き明かせ」がテーマの全44のコラボレーションアイテムが登場します。

GLOBAL WORKからは、「【名探偵コナン】セットアップ/アクセ付きジャケット（全5種）」など、全12アイテムが登場します。そして、LOWRYS FARMには、「【名探偵コナン】ストライプSETUP（全2種）」や「【名探偵コナン】スマロイド（全11種）」など全5アイテムが新登場。

JEANASISからは、「【名探偵コナン】ヌイグルミチャーム（全6種」など全6アイテムが発売。RAGEBLUEからは、「【名探偵コナン】ロゴプリントトートバッグ（全2種）」など、14アイテムが登場。「【名探偵コナン】刺繍/裏毛スウェットパーカー（全2種）」など5つのアイテムは受注生産です。

PAGEBOYには「【名探偵コナン】コナンパラパラポーチ（全2種）」など、全7アイテムが登場。PBLIMからは「【名探偵コナン】ZIPパーカー（全2種）」など3アイテムが登場します。

ノベルティやイベントも！

店舗での購入者限定で、展開ブランドごとにデザインの違う4種のブロックシールがノベルティとして配布されます。ららぽーと横浜・横浜相鉄ジョイナス・and ST TOKYOの3施設にてコナン君含むキャラクター来館イベントも行われます。

コナンファンを主張できるTシャツはもちろん、ソックスやトートバッグなど、気軽にファッションに取り入れられるアイテムや雑貨もあるので、名探偵コナンファンはチェックしてみてくださいね！

コラボレーション概要

発売日：2026年5月9日（土）

取扱い店舗：各ブランド店舗、and STストア24店舗※アウトレット店舗を除く

※店舗によって取扱商品が異なります。

WEBストア：and ST WEBストア

詳細は特設サイトでご確認ください。

【ノベルティ配布およびイベント参加方法】

ららぽーと横浜、横浜相鉄ジョイナスの対象店舗にて、本コラボアイテムを税込1,100円以上お買い上げの希望者に、先着で「お渡し会参加整理券」を配布いたします。

・ノベルティ： 限定ブロックシール（※ご購入いただいたブランドによりデザインが異なります）

・配布条件： 1会計につき税込1,100円以上のご購入

・お渡し方法： イベント会場にて、スタッフよりブロックシールをお渡しいたします。

※キャラクターからの直接の手渡しではございませんので、あらかじめご了承ください。

＜対象店舗＞

ららぽーと横浜：GLOBAL WORK・LOWRYS FARM・RAGEBLUE・JEANASIS

横浜相鉄ジョイナス：LOWRYS FARM・JEANASIS・PAGEBOY

※お渡し会は各施設内 特設スペースで実施いたします。