食後の眠気は高血糖のサイン？血液ドロドロを防いで血管を守る！セルフチェックリスト

よく聞く「血糖値」というワード。なんとなく知ってはいるけれど、健康診断で指摘されて初めて気になりだした、という人も多いかもしれません。

血糖値は、体の状態を映す大切な指標のひとつ。今回は、血糖値の基本知識や高血糖がもたらすリスク、セルフチェックの方法について、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅先生に教えていただきました。

血糖値とは？ 高いとなぜいけないの？

「血糖」とは血液中を流れるブドウ糖のことですが、血液1dL中のブドウ糖の量を「血糖値」といいます。血糖値が高いと血管や血液の状態が悪化。肥満や糖尿病につながるおそれがあります。

糖質は大切なエネルギー源

健康診断で「血糖値が高め」と指摘され、初めて血糖値の存在を意識した人もいるでしょう。血糖値は身近な測定器がないため、年に1回の健康診断だけが測定のチャンスという人も多いはずです。

さて、私たちは食物からエネルギーを生み出していますが、そのエネルギー源となるのが、糖質、たんぱく質、脂質の三大栄養素。このうち、糖質を含む食物（ご飯やパン・麺、菓子、清涼飲料水、果物など）をとると、糖質は分解されてブドウ糖となり、腸から吸収されて血液中へ。この血液中を流れるブドウ糖が「血糖」です。ブドウ糖は全身をめぐり、エネルギーとして活用されます。

高血糖が続くと血液ドロドロ、血管ボロボロ

「血糖値」は、血液1dL中に含まれるブドウ糖の量です。血糖値は健康な人であれば、70〜140mg／dLに保たれるようになっています。食後は血液中のブドウ糖が増え、血糖値が上がりますが、そのとき活躍するのが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモン。インスリンが働いて、ブドウ糖を細胞内に取り込み、血糖値を下げます。

ブドウ糖を取り込む細胞は、主に筋肉細胞、肝細胞、脳細胞の3つ。筋肉や肝臓の細胞は、入ってきた糖をグリコーゲンに変えて保存します。インスリンには血糖値を下げる役割のほか、ブドウ糖を中性脂肪に変える役割があります。

このため肝臓や筋肉に貯蔵しきれずに余ったブドウ糖は、インスリンの働きによって中性脂肪に変えられ、脂肪細胞に保存。これが皮下脂肪や内臓脂肪になり、ひいては肥満へとつながります。

「高血糖がよくないのは、脂肪肝や肥満を招くほか、インスリンがたくさん出続けて、やがて出なくなってしまうから。こうなると血糖値が常に高い状態に。これが糖尿病です。高血糖が続くと血液はドロドロに。血管にも負担がかかり、血管の壁は傷つけられてボロボロになってしまいます」と、「血液サラサラ」の名づけ親で内科医の栗原毅先生は言います。

あてはまる人は、血糖値が高いかも⁉

■ 白いご飯が大好き

■ はっきり言って、早食いだ

■ 野菜は嫌い

■ 食後に必ずデザートを食べる

■ ランチは、定食ものより手早く食べられる麺類を選ぶ

■ 清涼飲料水をよく飲んでいる

■ お酒を飲んだ後はしめのラーメンが欠かせない

■ あめを持ち歩いている

■ 食後に眠くなることが多い

■ 運動の習慣はない

■ 慢性的な睡眠不足

■ 20代の頃よりも体重が5kg以上増えた

上のチェック項目のような食習慣、生活習慣の人は、血糖値が高い可能性があります。一度、健診結果などを確認して、自分の血糖値を知っておきましょう。

セルフチェックや健診結果を活用して、自分の状態を把握することが大切。できることから、少しずつ取り入れてみてください。

★低糖質でもボリュームたっぷりのレシピ集★

糖質60g未満の1カ月分献立や血糖値の急上昇を防ぐアイディアおかずをたっぷりご紹介。どれも低糖質でもボリュームたっぷり。身近な材料で作れるので、毎日無理なく続けられます。血糖値改善に役立つ食事のコツや、運動・生活習慣の解説も役立ちます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）