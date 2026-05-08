7日昼、ソウル新大方洞（シンデバンドン）のガソリンスタンドは混雑が比較的少ない時間帯にもかかわらず、多くの車が出入りした。ガソリン価格が1リットルあたり1969ウォン（約211円）と、この日ソウルで最も安く給油できるところだったからだ。付近のガソリンスタンドで2010ウォンを超える価格を見てここまで来たというキムさん（61）は「ガソリン代が毎日のように上がるので3日に1回だった給油ペースを2日に1回にしている」とし「最近は運転しながら価格が安いところを覚えておき、そこまで行くこともある」と話した。

ソウル新吉洞（シンギルドン）のセルフガソリンスタンドも平日の帰宅時間帯には車が並ぶ。この日、ガソリン価格は1リットルあたり1997ウォンで、永登浦（ヨンドゥンポ）区の平均（2049ウォン）より安い。最近は安いスタンドを調べて訪れる客が増えている。このガソリンスタンドの所長Aさんは「ガソリン代がまた上がると思って満タンにしていく客が多い」と話した。60代の女性Bさんは表示価格を指差しながら「あの数字をもう信じることはできない」と言いながら首を振った。

今年2月末に中東戦争が始まって以降、ガソリン価格が上昇し、消費者の給油パターンも変化している。「今日が一番安い」という考えで満タンまで給油する人が増えた。10ウォンでも安いところを訪れる「遠征給油」も増えている。ソウル江西区（カンソグ）に住むチェさん（47）は「2000ウォン未満のスタンドを探して先週は京畿道高陽（コヤン）まで行った」とし「せっかく行ったので10万ウォン分を入れて満タンにした」と語った。

こうした流れは消費者のカード売上の推移にも表れている。BCカードが今年3月に全国のガソリンスタンドで発生した売上件数を分析した結果、満タンにする客が1年間に25．1％増えた。燃料タンクを満タンにするためカードで15万ウォンを先に決済した後、実際の給油金額が承認されて先の決済が取り消された売上を別途に分類して分析した結果だ。今年3月にガソリンスタンドで発生した全体売上件数が1年前より8．7％増えた点を考慮すると、満タンにする客の増加はさらに目立つ。