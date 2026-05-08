暑い日のランチは【ミスド】で決まり♡ 今しか食べられない「ひんやりメニュー」

続々お目見えする新作ドーナツに、毎回熱視線が集中する【ミスタードーナツ】ですが、今回は、あえて“じゃない方”のメニューに注目しました！ サッパリと食事をしたい人やドリンクでリフレッシュしたい人にもおすすめの、ミスドの「ひんやりメニュー」を飲茶 & ドリンクからピックアップ。これから暑くなってくるにつれて、いまいち食欲がわいてこない日にも嬉しいラインナップになっているんです。涼やかに楽しめるミスドのひんやりメニューを、ぜひチェックしてみてください！

お肉好きさんにおすすめ！ 柑橘の爽やかな香りが食欲をそそる

まずは、ミスドの一部店舗で提供している飲茶メニューに、期間限定で仲間入りした「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」をピックアップ。スープはかつおと昆布だしの和風テイスト。かぼすの風味をきかせ、大根のみぞれおろしと鶏もも肉がトッピングされ、食べ応えがありそう。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「さっぱりとした味わい」と感想を投稿しています。

海鮮 & 野菜派はこちら！ レモンの酸味に病みつき必至！？

「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」は、「レモンジュレうまぁぁぁ！」「美味しさ120点」と、レポーターHaruさんが絶賛した期間限定飲茶メニュー。こちらは洋風仕立てで、海鮮の旨味入りトマトレモンスープを使用。レポーターHaruさんが、「具沢山なのも嬉しいポイント」とコメントしているように、野菜をとりたい人にもおすすめ。期間限定飲茶メニューは、どちらも\682（税込）で、イートイン限定です。

新食感をチェック！ アールグレイベースの華やかドリンク

台湾発祥で独特の食感を楽しめるスイーツ、フングイは、タピオカのように一大ブームを巻き起こすポテンシャルがありそう。そんなフングイの独特の食感を活かしつつ、夏らしい爽やかさがたっぷり感じられるミスドドリンクが、「ぷにゅんフングイフルーツティ」です。キレイな赤が印象的な「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は、フルーツの甘さと同時にアールグレイの香りが豊かに感じられそう。@megumiko_maniaさんは、「しっかり紅茶感があるタイプ」「大人っぽい味わい」と感想を投稿しています。

ビタミンカラーに気分もアップ！ ジャスミンティベースのさっぱりドリンク

「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」は、フングイに加え、パインとマンゴー果肉が入った爽やかドリンク。パッションフルーツとジャスミンティの香りが重なって、南国のリゾート気分を楽しめるかも。「かなり当たりかも」「ぷにゅん食感がとにかく最高」と、@megumiko_maniaさんが大絶賛しています。パッケージの蓋にドーナツが描かれているのも可愛い！「ぷにゅんフングイフルーツティ」の価格はテイクアウト\572（税込）、イートイン\583（税込）です。

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writer：Reco.N