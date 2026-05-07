東北地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキング！ 2位「みやぎ蔵王えぼしリゾート」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の大型連休は、自然のエネルギーを感じられる場所でリフレッシュしたいというニーズが高まっています。青空とのコントラストが美しい花畑など、フォトジェニックな景色が広がる人気エリアを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、東北地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「春らしい爽やかな景色を堪能できそうだから行きたいので」（30代女性／石川県）
「GW期間中に約30種類50万株のすいせんがゲレンデを黄色く染め、雄大な蔵王連峰との共演を楽しめるから」（30代男性／福岡県）
「冬に訪れた事がありますが春ならどうなのか興味が湧くので、また行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）
▼回答者コメント
「季節ごとに花の種類が豊富で、ゴールデンウィークでも色とりどりの花を一度に楽しめる点に魅力を感じたためです」（40代女性／愛知県）
「芝桜やチューリップが一面に広がっているのを生で見てみたいのと、遊び場が充実していて自然体験もできるので子どもが喜びそうだからです」（40代女性／香川県）
「蔵王連峰を背景に、広大な敷地でチューリップやパンジーなど多種多様な春の花々が咲き誇る様子は圧巻です」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、東北地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
2位：みやぎ蔵王えぼしリゾート／40票宮城県蔵王町にある「みやぎ蔵王えぼしリゾート」が2位に選ばれました。例年4月中旬から5月中旬にかけて、約30種50万株の水仙がゲレンデを黄色く染め上げる「すいせん祭り」が開催されます。残雪の蔵王連峰を背に、一面に広がる水仙の絨毯は東北の春を告げる絶景。ゴンドラに乗って上空から眺めることもでき、大自然のスケールを堪能できます。
▼回答者コメント
「春らしい爽やかな景色を堪能できそうだから行きたいので」（30代女性／石川県）
「GW期間中に約30種類50万株のすいせんがゲレンデを黄色く染め、雄大な蔵王連峰との共演を楽しめるから」（30代男性／福岡県）
「冬に訪れた事がありますが春ならどうなのか興味が湧くので、また行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）
1位：国営みちのく杜の湖畔公園／49票1位は宮城県川崎町の「国営みちのく杜の湖畔公園」でした。東北唯一の国営公園で、ゴールデンウイーク期間中はチューリップが咲き誇る「春の花フェスタ」が開催されます。色とりどりのチューリップが織りなす「彩の広場」や、パンジー、ビオラなどの花々が美しい幾何学模様を描きます。広大な芝生広場もあり、家族でのピクニックに最適なスポットです。
▼回答者コメント
「季節ごとに花の種類が豊富で、ゴールデンウィークでも色とりどりの花を一度に楽しめる点に魅力を感じたためです」（40代女性／愛知県）
「芝桜やチューリップが一面に広がっているのを生で見てみたいのと、遊び場が充実していて自然体験もできるので子どもが喜びそうだからです」（40代女性／香川県）
「蔵王連峰を背景に、広大な敷地でチューリップやパンジーなど多種多様な春の花々が咲き誇る様子は圧巻です」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)