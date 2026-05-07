コーヒー屋が考えた「感動するほどおいしいアイスコーヒーのレシピ」
初夏の日差しを感じるこの時期になると、アイスコーヒーが飲みたくなるもの。
毎年、その年に自分のお店で並べるコーヒー豆の種類に合わせて、レシピの微調整を行っています。
2024年度はJames Hoffmann氏が考案したレシピをベースにしていたのですが、抽出までに時間がかかってしまうのが気になっていました。
そこで今回はこのベースを活かしつつ、より手早く作れるレシピを考えてみました。
選んだのはエアロプレスでした
レシピのベースとなる抽出器具は、空気圧を利用してコーヒーを抽出する「エアロプレス」。
これまで使っていた「クレバーコーヒードリッパー」同様、浸漬式と呼ばれるコーヒー粉をお湯に浸けて抽出するタイプのもので、なおかつ抽出時間がグッと短く済むのがポイントです。
エアロプレスで抽出するアイスコーヒーレシピ
【用意するもの】
・コーヒー豆（細挽き） 15g
※深煎りの場合は中挽き
・お湯 150ml
・氷 100g
・食塩水（塩1:水4） 数滴
コーヒー豆の挽き方は、浅煎りから中煎りくらいであれば細挽き、深煎りの場合は中挽き（グラニュー糖くらい）くらいにするのがおすすめ。
自宅にグラインダーがある場合、普段のハンドドリップで使うよりも1〜2目盛り分細かくして、短時間でしっかりと成分を抽出するようなイメージです。
お湯の温度は90℃前後。
沸騰させたお湯をドリップポットに移して、30秒くらい待つとちょうどいい温度になります。
コーヒー粉をセットしたら150mlのお湯を一気に注いで、エアロプレスに付属しているパドルで前後に5回攪拌します。
プランジャー（押し込むときに使うもの）でフタをして、お湯を注いでから1分経つまで待機。
再度パドルで前後に5回攪拌したら、プシューッと音が鳴るまでゆっくりとプランジャーを押し込んで抽出します。
出来上がったコーヒーは大体130gほど。
ここに100gの氷を入れて急冷していきます。ポイントは氷を全部溶かさないこと。
氷を全部溶かすと薄くなってしまうので、あくまでもたっぷりの氷で一気に冷やすために100gの氷を入れています。
半分ほど氷が溶けてサーバー越しにコーヒーが冷えたのを確認できたら、別のサーバーにコーヒーを移します。
これで大体200gのアイスコーヒーが出来上がりました。
最後に食塩水を数滴加えて、しっかりと撹拌。
コーヒーがしょっぱくならないかな……と心配になるところですが、数滴程度なら大丈夫。苦味を抑えてよりフレーバーを引き立ててくれるので、安心して入れてみてください。
別に用意していた、たっぷりの氷が入ったグラスに注げば、華やかで甘味もジュワッと広がるアイスコーヒーの完成です！
おかわり必須のアイスコーヒーをぜひ
ちょっと手間がかかるようにも思えますが、実際に作ってみると大体2分程度で完成するので、かなりスピーディーなレシピ。
それでいて感動するほどおいしくて、毎日ササっと作ってはおかわりしています。
お店では、ケニアやルワンダ産の柑橘系フレーバー＋しっとりとした甘さが特徴の浅煎り豆で提供していますが、もちろん他の豆でもおいしく淹れられますよ。
今年の夏はぜひ、このレシピでとびきりおいしいアイスコーヒーを楽しんでみてくださいね。