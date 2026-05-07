ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、値段はそのままでボリュームアップした弁当、おにぎり、デザートなど計12商品を2週に分けて発売する企画「デカ盛りチャレンジ」を5月13日から期間限定で実施します。

【画像】え…ヤバ… コチラが”すっごくデカくなってる”「デカ盛りチャレンジ」の商品です！（8枚）

同月19日までの第1弾では、ロースカツを通常の2倍のせた「ダブルロースカツカレー」（538円、以下、税込み）、定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が“ばくだんサイズ”に進化した「ばくだんおにぎり和風ツナマヨ」（157円）、人気の「たまごサンド」を1組増量し、3組入りになった「トリプルたまごサンド」（289円）などがラインアップ。

同月20〜26日の第2弾では、人気の「直火で炙（あぶ）った焼豚おにぎり」がサイズアップした「ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚」（162円）、メンチカツサンドを1組増量し、3組入りになった「トリプルメンチカツサンド」（298円）、驚きの長さながら、食べやすくカットされた9枚入りのロールケーキ「ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード」（171円）などが登場します。