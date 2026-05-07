警視庁は、熊本県八代市の庁舎建て替え工事をめぐり、特定の業者へ便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったとして、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）らを逮捕しました。

＜写真を見る＞逮捕された八代市議

捜査関係者によりますと、あっせん収賄の疑いで逮捕されたのは八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）と、八代市の元市議会議員で農業の松浦輝幸容疑者（84）です。

逮捕容疑は？何があった？

成松市議らは、2022年に完成した八代市の新庁舎の建設工事をめぐって、東京都内の建設会社「前田建設工業」が工事を落札できるよう斡旋するなどして現金約6000万円を受け取った疑いが持たれています。

警視庁は今後、不正に得た金の使途や建設の背景について詳しく調べる方針です。

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