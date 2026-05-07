3COINS新作「カスタムタンブラー」一時販売停止 返品返金対応を発表「深くお詫び申し上げます」
「3COINS」は、5月7日（木）に、新商品「CUSTOM TUMBLER」シリーズの2商品で「ストローでの吸引ができない」との問い合わせが多数届いていると発表。該当の2商品および関連商品は、販売を一時停止しており、商品を購入した人にはタンブラー本体および関連商品の返品・返金対応を行うという。
【写真】「ストローでの吸引ができない」 問い合わせが多数あったという「3COINS」該当商品
■「深くお詫び申し上げます」と謝罪
5月4日（月）から順次発売されていた「CUSTOM TUMBLER」シリーズは、ポーチやチャームなど好みのアクセサリーを組み合わせることで、自分だけのオリジナルタンブラーが完成するという商品。
同シリーズの「フタ付きステンレスタンブラー：470ml／CUSTOM TUMBLER」と「大容量ステンレスタンブラー：1.1L／CUSTOM TUMBLER」で、「ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております」と「3COINS」は発表し、「お客様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
現在、2商品および関連商品については、販売を一時停止しており、希望者には返品・返金対応を行うとのこと。
実店舗で購入した場合は、「3COINS」店舗で対応を行うそうで、「ご購入店舗へお手元の商品をご持参ください」と呼びかけている。
また、パルクローゼットで購入した人は、該当ページで返品・返金の申請が必要になるという。「商品がお手元に届きました後、返品申請フォームよりお手続きをお願いいたします」とのことだ。
今後の販売再開などは、改めて発表される。
引用：「3COINS（スリーコインズ）」（＠3coins_official）Instagram
【写真】「ストローでの吸引ができない」 問い合わせが多数あったという「3COINS」該当商品
■「深くお詫び申し上げます」と謝罪
5月4日（月）から順次発売されていた「CUSTOM TUMBLER」シリーズは、ポーチやチャームなど好みのアクセサリーを組み合わせることで、自分だけのオリジナルタンブラーが完成するという商品。
現在、2商品および関連商品については、販売を一時停止しており、希望者には返品・返金対応を行うとのこと。
実店舗で購入した場合は、「3COINS」店舗で対応を行うそうで、「ご購入店舗へお手元の商品をご持参ください」と呼びかけている。
また、パルクローゼットで購入した人は、該当ページで返品・返金の申請が必要になるという。「商品がお手元に届きました後、返品申請フォームよりお手続きをお願いいたします」とのことだ。
今後の販売再開などは、改めて発表される。
引用：「3COINS（スリーコインズ）」（＠3coins_official）Instagram