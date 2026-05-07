「3COINS」が「CUSTOM TUMBLER」一部商品の販売停止・返品返金対応を発表

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　「3COINS」は、5月7日（木）に、新商品「CUSTOM TUMBLER」シリーズの2商品で「ストローでの吸引ができない」との問い合わせが多数届いていると発表。該当の2商品および関連商品は、販売を一時停止しており、商品を購入した人にはタンブラー本体および関連商品の返品・返金対応を行うという。

【写真】「ストローでの吸引ができない」　問い合わせが多数あったという「3COINS」該当商品

■「深くお詫び申し上げます」と謝罪

　5月4日（月）から順次発売されていた「CUSTOM TUMBLER」シリーズは、ポーチやチャームなど好みのアクセサリーを組み合わせることで、自分だけのオリジナルタンブラーが完成するという商品。

　同シリーズの「フタ付きステンレスタンブラー：470ml／CUSTOM TUMBLER」と「大容量ステンレスタンブラー：1.1L／CUSTOM TUMBLER」で、「ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております」と「3COINS」は発表し、「お客様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

　現在、2商品および関連商品については、販売を一時停止しており、希望者には返品・返金対応を行うとのこと。

　実店舗で購入した場合は、「3COINS」店舗で対応を行うそうで、「ご購入店舗へお手元の商品をご持参ください」と呼びかけている。

　また、パルクローゼットで購入した人は、該当ページで返品・返金の申請が必要になるという。「商品がお手元に届きました後、返品申請フォームよりお手続きをお願いいたします」とのことだ。

　今後の販売再開などは、改めて発表される。

　引用：「3COINS（スリーコインズ）」（＠3coins_official）Instagram