死傷者1,681人、前年比4割増の職場リスク！ 厚生労働省「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」

記事ポイント 厚生労働省が2026年5月〜9月に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施令和7年の職場での熱中症死傷者は1,681人（死亡15人）、前年比約4割増WBGT値の把握・早期発見体制の整備・疾患保有者への配慮の3点が重点対策 厚生労働省が2026年5月〜9月に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施令和7年の職場での熱中症死傷者は1,681人（死亡15人）、前年比約4割増WBGT値の把握・早期発見体制の整備・疾患保有者への配慮の3点が重点対策

夏の暑さが本格化するシーズンを前に、職場での熱中症対策を強化する動きが始まっています。

厚生労働省は2026年5月1日から9月30日までを「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の実施期間と定め、すべての職場に対して具体的な予防対策の徹底を呼びかけています。

令和7年の死傷者数が前年比約4割増に達したことを受け、今年度は報告体制の整備と疾患保有者への配慮を新たな重点事項として加えています。

厚生労働省「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」





実施期間：2026年5月1日〜9月30日準備期間：2026年4月重点取組期間：2026年7月主唱：厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会 ほか計8団体協賛：公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会

「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」は、職場における熱中症の予防と重篤化防止を目的として厚生労働省が毎年実施しているキャンペーンです。

2026年版は令和8年3月19日に制定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づき、事業者が取り組むべき重点対策を3点に整理しています。

令和7年の死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,681人・うち死亡者15人で、死傷者数は前年から約4割増加しています。

業種別では建設業が278人、製造業が337人で、この2業種だけで全体の約4割を占めています。

死亡者数は建設業が最多で、警備業がそれに続いています。

被災事例の中には、重篤化を防ぐための報告体制や手順が未整備のケース、糖尿病・高血圧症などの疾患を持つ従業員への配慮が不十分なケースも確認されており、これらが今年度の重点事項に盛り込まれています。

3つの重点対策





キャンペーン期間を通じて事業者に求められる重点対策の1点目は、湿球黒球温度の値（WBGT値）を把握し、その数値に応じた熱中症予防対策を実施することです。

WBGT値は気温・湿度・輻射熱を組み合わせた暑さの総合指標で、作業環境のリスクを客観的に数値で把握するための基準として機能します。

2点目は、死亡災害を防ぐための「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係者への周知」の3要素をセットで整えることです。

3点目は、糖尿病や高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾患を持つ従業員に対し、医師等の意見を踏まえた個別配慮を行うことで、これらはいずれも令和8年3月のガイドラインが明示する義務的対応です。

ポータルサイトで最新情報を確認





厚生労働省は「職場における熱中症予防情報」ポータルサイト（neccyusho.mhlw.go.jp）を開設しており、令和8年度キャンペーン実施要綱（令和8年3月19日制定）をはじめとする資料・最新情報を掲載しています。

事業者・労働者ともに活用できる構成で、重点対策の手引きも公開されています。

建設・製造・警備・運送など屋外や高温環境での作業が多い業種では対策が特に急務ですが、オフィス勤務においても空調管理や水分補給の徹底が求められます。

報告体制・手順・周知の3点を5月中に整えることで、気温が最も上昇する7月の重点取組期間に備えることができます。

前年比約4割増という死傷者数の増加を受け、本キャンペーンは職場全体での予防意識の底上げと体制構築を求めています。

厚生労働省「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. WBGT値とは何ですか。

A. 気温・湿度・輻射熱（日射や周囲からの熱放射）を総合した暑さの指数で、正式名称は「湿球黒球温度」です。

令和8年3月制定のガイドラインでは、作業環境のリスク評価にWBGT値を活用するよう定められています。

Q. キャンペーンの準備期間と重点取組期間はいつですか。

A. 2026年4月が準備期間、2026年7月が重点取組期間として設定されています。

キャンペーン全体の実施期間は2026年5月1日から9月30日までです。

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