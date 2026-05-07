田中圭、鈴木おさむ書き下ろし新作で主演「皆様に見てもらえる喜び」 7月より舞台『母さん、ラブソングです。』【コメントあり】
俳優の田中圭が、鈴木おさむ氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演。今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演する。
【別カット】新作舞台『母さん、ラブソングです。』主演の田中圭
鈴木氏と田中の企画シリーズ第四弾。2011年の『芸人交換日記』から始まった2人のタッグで、2021年『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりとなる。
本作は、かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれたミュージシャンの兄と、彼を支え続けてきた弟の2人芝居で、矢崎広が共演する。母への愛憎や記憶のズレ、そして目を背けてきた過去の「罪」に向き合う姿が描かれる。
なお、キーワードの「ラブソング」にちなみ、シンガーソングライター・平井 大が楽曲を提供する。
■脚本・演出：鈴木おさむ氏、コメント
2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。
戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。
やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！
■田中圭、コメント
台詞量が多いおさむさんとの芝居で、二人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。
信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。
是非皆様、劇場に足を運んでください！お待ちしております！
■矢崎広、コメント
鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。
おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの二人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして「負けられない」という良い緊張感が入り混じっています。
ぜひ劇場で。お待ちしております。
【別カット】新作舞台『母さん、ラブソングです。』主演の田中圭
鈴木氏と田中の企画シリーズ第四弾。2011年の『芸人交換日記』から始まった2人のタッグで、2021年『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりとなる。
本作は、かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれたミュージシャンの兄と、彼を支え続けてきた弟の2人芝居で、矢崎広が共演する。母への愛憎や記憶のズレ、そして目を背けてきた過去の「罪」に向き合う姿が描かれる。
■脚本・演出：鈴木おさむ氏、コメント
2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。
戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。
やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！
■田中圭、コメント
台詞量が多いおさむさんとの芝居で、二人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。
信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。
是非皆様、劇場に足を運んでください！お待ちしております！
■矢崎広、コメント
鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。
おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの二人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして「負けられない」という良い緊張感が入り混じっています。
ぜひ劇場で。お待ちしております。