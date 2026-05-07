「心の不倫は罪ですか？」冷えきった家庭の43歳主婦が、妻子ある男性と…“心の救い”はキレイごとか？＜漫画＞
彼の手にハンドクリームをぬる時だけ、本当の私が生きかえる。たとえ、体の関係がなくても――。『心の不倫は罪ですか？』（とげとげ。著、KADOKAWA、2026年2月）は、心の不倫をテーマにしたコミックエッセイです。作者は、日々に追われる女性の心理をていねいに解きほぐす、共感度マックスの「とげとげ。」さんです。
◆家族の中で、自分だけが消えていく
主人公の楠木胡桃（43歳）は専業主婦。夫で会社員の雅人（48歳）と、長女の莉央（高3）、長男の遥也（中3）の4人暮らしです。高校時代の友人もいて、何不自由なく生活しているものの、夫も子供達も、最近自分の意見を聞き入れてくれません。
目下の悩みは遥也の不登校ですが、それについての相談も夫は聞く耳を持たず、母親が甘やかすから、の一点張り。自分の存在意義がわからなくなっていく胡桃の前に、ある日、ひとりの男性が現れるのです。
◆「私は絶対ママみたいになりたくない！」
遥也の不登校は原因不明で、胡桃は困惑するばかり。夫に解決策を提示しても相手にしてもらえず、つい莉央に愚痴を言ってしまうと、「八つ当たりしないで」と罵倒される始末。あげくとどめの一言が、胡桃の胸をえぐります。
「私は絶対ママみたいになりたくない！」
妻、母として必死に生きてきた自分の、いったい何が悪かったのか。寂れた公園のベンチで、ひとり涙する胡桃に、缶コーヒーをごちそうしてくれた男性。
これが、久我匠（42歳）との出会いでした。運送業の匠は、仕事の合間の息抜きに、ここへ訪れていたのです。既婚者で子供がひとり、家庭は妻中心で回り、境遇も胡桃と似ています。やがて胡桃と匠は、1日のうちで数分、ここで逢瀬を重ねるようになるのです。
◆あなたの前なら、素直に泣ける
不倫やセックスがしたいわけではない。ただ少しだけ、自分をさらけ出して、受け止めてほしい。
胡桃の願いはそれだけで、匠のやさしさは胡桃の渇望にぴったりとはまりました。匠もまた、妻には気弱さに映るやさしさを、注ぎ込む場所がほしかったのでしょう。お互いの日常を語り、時に悩みを吐露し、穏やかな空気を共有し合う。つい泣き出してしまう胡桃の肩を抱き、公園からネットカフェへ場所を移します。
とはいえ、お互いが、服を着たままのぬくもりしか求めません。肌と肌を合わせたら終わってしまう、とでもいうように、胡桃も匠も、プラトニックを死守します。
いい大人が何をしているのだ？ 正真正銘の不倫のほうが清々しい。こんな意見も聞こえてきそうです。でも、深入りしないからこその絆で、終りたくないからこそ一線を超えない。そんな愛もあるのだと、思わずにはいられないのです。
◆人生が終わるとしたら、最後にいたいのは……
結局、匠と一線を越えるのか、プラトニック不倫を続けるのか、あるいは夫と別れるのか――それは読んでのお楽しみです。
漫画では、50代になった胡桃の姿も描かれます。そして、あるニュースをきっかけに、ふと考えるのです。
〈もし明日、人生が終わるなら私は……〉
平凡で従順な胡桃。自ら行動を起こさず、周囲に気を使ってばかりだった胡桃が、どういう選択をするのか。最後まで、「ママみたいになりたくない」と思い続ける長女の真意とは何なのか。
女性の生き方の是非を問う今作、読後に人生を考え直したくなる意欲作です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
◆家族の中で、自分だけが消えていく
主人公の楠木胡桃（43歳）は専業主婦。夫で会社員の雅人（48歳）と、長女の莉央（高3）、長男の遥也（中3）の4人暮らしです。高校時代の友人もいて、何不自由なく生活しているものの、夫も子供達も、最近自分の意見を聞き入れてくれません。
◆「私は絶対ママみたいになりたくない！」
遥也の不登校は原因不明で、胡桃は困惑するばかり。夫に解決策を提示しても相手にしてもらえず、つい莉央に愚痴を言ってしまうと、「八つ当たりしないで」と罵倒される始末。あげくとどめの一言が、胡桃の胸をえぐります。
「私は絶対ママみたいになりたくない！」
妻、母として必死に生きてきた自分の、いったい何が悪かったのか。寂れた公園のベンチで、ひとり涙する胡桃に、缶コーヒーをごちそうしてくれた男性。
これが、久我匠（42歳）との出会いでした。運送業の匠は、仕事の合間の息抜きに、ここへ訪れていたのです。既婚者で子供がひとり、家庭は妻中心で回り、境遇も胡桃と似ています。やがて胡桃と匠は、1日のうちで数分、ここで逢瀬を重ねるようになるのです。
◆あなたの前なら、素直に泣ける
不倫やセックスがしたいわけではない。ただ少しだけ、自分をさらけ出して、受け止めてほしい。
胡桃の願いはそれだけで、匠のやさしさは胡桃の渇望にぴったりとはまりました。匠もまた、妻には気弱さに映るやさしさを、注ぎ込む場所がほしかったのでしょう。お互いの日常を語り、時に悩みを吐露し、穏やかな空気を共有し合う。つい泣き出してしまう胡桃の肩を抱き、公園からネットカフェへ場所を移します。
とはいえ、お互いが、服を着たままのぬくもりしか求めません。肌と肌を合わせたら終わってしまう、とでもいうように、胡桃も匠も、プラトニックを死守します。
いい大人が何をしているのだ？ 正真正銘の不倫のほうが清々しい。こんな意見も聞こえてきそうです。でも、深入りしないからこその絆で、終りたくないからこそ一線を超えない。そんな愛もあるのだと、思わずにはいられないのです。
◆人生が終わるとしたら、最後にいたいのは……
結局、匠と一線を越えるのか、プラトニック不倫を続けるのか、あるいは夫と別れるのか――それは読んでのお楽しみです。
漫画では、50代になった胡桃の姿も描かれます。そして、あるニュースをきっかけに、ふと考えるのです。
〈もし明日、人生が終わるなら私は……〉
平凡で従順な胡桃。自ら行動を起こさず、周囲に気を使ってばかりだった胡桃が、どういう選択をするのか。最後まで、「ママみたいになりたくない」と思い続ける長女の真意とは何なのか。
女性の生き方の是非を問う今作、読後に人生を考え直したくなる意欲作です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx