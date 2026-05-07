テディ・アトラス氏が分析

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のゲームプランを米名伯楽も絶賛した。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。勝敗を分けたポイントを分析している。

世紀の一戦を振り返ったのは、元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン氏を育てたトレーナーとしても知られるテディ・アトラス氏だ。自身のYouTubeチャンネルで「特に勝者にとって最も重要だったパンチは、ジャブだった」と指摘。このように説明した。

「イノウエのように背の低い方の選手であるなら、ジャブを使う。相手の方がリーチが長くても、相手の方が背が高くてもね。自分のジャブを使って相手のジャブを無効化するんだ。ジャブがなければ、イノウエは外から狙い撃ちにされただろう。そのジャブが、彼が適切に、効率的に、そして安全にギャップを埋めることを可能にしたんだ」

アトラス氏は「背の低い選手たちはジャブを使い続けない。パワーショットを狙いに行くんだ」とセオリーを説明。「一度に1発ずつパンチを狙っているから空振りする。相手はそれが来るのが見えるんだ。結果的に捕まってしまう」とした。井上はこの点で異なり、“規格外”であることを強調した。

中谷戦に勝利した井上は4日（日本時間5日）、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。「彼と彼の父親（真吾トレーナー）のファイトプランは完璧だったと思う。彼はそのジャブを実行したんだ」と手放しで称賛していた。



（THE ANSWER編集部）