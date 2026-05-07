ツーハッチの母の日ギフト特集♡癒やしと実用性を贈る新提案

今年の母の日は、「ありがとう」の気持ちをもっと実用的で心地よいギフトに込めてみませんか？ツーハッチでは、機能性とファッション性を兼ね備えたセルフケアアイテムを揃えた特集を公開。さらにLINEギフトにも対応し、離れて暮らすお母さんにも気軽に贈れる新しいスタイルが登場しました。忙しい毎日に寄り添う、やさしい贈り物に注目です♡

心地よさを贈るバストケア

・《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース 半袖ロング丈 無地/花柄

価格：5,980円～（税込）

カラー：ブラック／チャコールグレー／グレイッシュブルー／ミント／プラム／スモークピンク／花柄アイボリー／花柄チャコールグレー

・授乳ケープとしても使えるカーディガン

価格：4,980円（税込）

カラー：アイボリー／グレージュ／チャコール

バストケアカテゴリーでは、人気の「ラクシアスリープ」シリーズがラインナップ。ナイトブラ一体型のワンピースは、睡眠中も美しいバストラインをキープしながら、締め付け感のないリラックスした着心地を実現します。

Aラインシルエットで体型カバーも叶い、見た目の美しさと快適さを両立。さらに授乳ケープとしても使えるカーディガンは、育児中のお母さんにも嬉しい機能性アイテムです。

エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立

24時間快適なベースケア

「24H使えるナイトブラ」チュールノンワイヤーブラ＆ショーツ

価格：4,380円（税込）

「ナイトブラは続かない」という方にもおすすめなのが、24時間使えるナイトブラセット。脇高設計で美しいシルエットをキープしながら、日中もそのまま着用できる便利さが魅力です。

セットのショーツは柔らかく伸縮性があり、なめらかな履き心地。忙しい日々でもストレスフリーに過ごせる、頼れるインナーです。

カラー：ブラック／グレージュ／アイボリー／テラコッタ／グレイッシュブルー

足元から整えるフットケア

・着圧スリムソックス《ロング丈》

価格：1,980円（税込）

カラー：ピンクベージュ／チャコールグレー／アッシュブラウン

・バランスウォーカー

価格：6,480円（税込）

カラー：（ファータイプ）アイボリー／ピンク／チャコールグレー（レザータイプ）エクリュ／ブラック

日々忙しく動くお母さんのために、足元ケアアイテムも充実。着圧スリムソックスは就寝中や家事の合間に取り入れやすく、脚のすっきり感をサポートします。

さらに「バランスウォーカー」は履くだけで体幹を意識できるルームスリッパ。ながらケアが叶うため、自分の時間が取りにくい方にもぴったりです。

ギフトに嬉しいラッピング＆LINE対応

【同梱専用】ギフトラッピング

価格：500円～（税込）

ギフトラッピングも用意されており、届いてすぐに渡せるのも嬉しいポイント。LINEギフトを利用すれば、メッセージとともにリアルタイムで贈ることが可能です。

忙しくても、大切な気持ちはしっかり届けられる新しい母の日ギフトのかたちです♪

想いを届ける母の日ギフトに♡

実用性と癒やしを兼ね備えたツーハッチのアイテムは、毎日を頑張るお母さんにぴったりの贈り物。使うたびに心地よさを感じられるアイテムで、日常にささやかなご褒美時間をプラスしてくれます。

今年の母の日は、気持ちが伝わる“使えるギフト”で、特別なひとときを届けてみてはいかがでしょうか♡