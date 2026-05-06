キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

群馬県には温泉と車中泊を同時に楽しめるRVパークが点在しています。

伊香保温泉や草津温泉エリアにある道の駅や温泉施設に併設されたRVパークでは、旅の途中にゆったり温泉に入りながら快適な車中泊ができます。

キャンピングカーや車中泊旅の拠点としても使い勝手がよく、観光やドライブの合間に立ち寄れるのも魅力です。

今回は、群馬県で温泉を楽しみながら車中泊ができるおすすめのRVパークを5カ所紹介します。

温泉旅と車中泊を一緒に楽しみたい方はぜひ参考にしてみてください。

【沼田市】RV park plus 沼田健康ランド

くるま旅クラブ

群馬県沼田市にある健康ランド併設のRVパークで、関越自動車道沼田ICから車で約15分、JR沼田駅から徒歩約10分とアクセスしやすい立地にあります。

専用車中泊スペースが用意されており、キャンピングカーから一般車まで幅広く利用可能です。

施設内には入浴施設があり、温泉で旅の疲れを癒やしながら車中泊ができる環境が整っています。

電源や水道など季節を問わず車中泊に必要な設備も備えられているため、一年を通して利用できるRVパークです。

群馬観光や尾瀬方面の拠点にも便利な施設です。

RVパーク基本情報

名称：RV park plus 沼田健康ランド

所在地：群馬県沼田市薄根町2825-2

TEL：0278-22-1234

料金：1泊1台2,000円～3,500円

チェックイン：24時間可

チェックアウト：24時間可

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・ト

レーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ8m×幅5m×高さ4.5m

利用可能台数：12台

トイレ：あり（施設内・屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（ゴミ袋45L 500円、不燃ごみは持ち帰り）

電源：あり（100V：1日500円）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（施設の入館は不可）

Wi-Fiの利用：あり（無料・温泉施設内のみ）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

沼田健康ランド

入浴施設：沼田健康ランド

入浴料金：

・3時間（5:00～22:00）大人（中学生以上）600円、3歳～小学6年生300円

・1日入館（6:00～22:00）大人（中学生以上）1,100円、3歳～小学6年生600円

・深夜入館（3時間：22:00～5:00）大人（中学生以上）1,100円、3歳～小学6年生600円

・2歳以下は入館料無料

営業時間：24時間

定休日：年中無休

飲食・売店：レストランあり

その他：男女ともサウナ、プールもあり

詳細はこちら▷沼田健康ランド

利用者の口コミ・おすすめポイント

・健康ランド併設で入浴施設が近い、男女ともサウナがあるのが人気になっている

・24時間チェックイン可能で自由度が高い

・レストランのお料理は手抜きな感じではなく、とても美味しかった

・まだできて新しいRVパーク、関越道・沼田ICからほど近く、尾瀬や群馬北部観光の拠点として便利

【吾妻郡】RVパーク応徳温泉 道の駅六合

くるま旅クラブ

群馬県中之条町の「道の駅六合（くに）」に隣接する温泉施設「応徳温泉くつろぎの湯」の敷地内にあるRVパークです。

周囲を山々に囲まれた静かな環境で、草津温泉や四万温泉方面の観光拠点としても利用しやすい立地です。

温泉施設がすぐ近くにあり、車中泊をしながら天然温泉でゆっくりと疲れを癒やすことができます。

電源付き区画が用意されており、キャンピングカー利用者にも快適な環境が整っています。

自然の中で落ち着いた車中泊を楽しめるRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク応徳温泉 道の駅六合

所在地：群馬県吾妻郡中之条町小雨21-1

TEL：0279-95-3122

料金：1泊 1台3,000円

チェックイン：15:00～20:00

チェックアウト：15:00～12:00

予約方法：電話予約

定休日：毎週水曜日

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅6m

利用可能台数：3台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（ごみ処理500円）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

応徳温泉花まめ

入浴施設：応徳温泉くつろぎの湯

入浴料金：大人（中学生以上）500円、子ども（3歳以上小学生以下）300円、幼児（3歳未満）無料

営業時間：12:00～20:00（最終受付19:30）

効能：アトピー、くじき、慢性消化器病、冷え性など

定休日：水曜

飲食・売店：道の駅六合内に売店、物産センターあり

詳細はこちら▷応徳温泉お宿花まめ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・道の駅と温泉が隣接していて、併設されてる食事処でそばやソフトクリームが美味しいと人気

・国の天然記念物チャツボミ公園や重要伝統的建造物群赤岩など名勝地の観光拠点にいい

・黒い湯の花が浮かぶ秘湯が人気、宿泊施設も完備されているた

・トイレの場所が少し離れている

【伊香保】RVパーク LUONTO by Hibikino 伊香保温泉

LUONTO

群馬県渋川市の伊香保温泉エリアにある温泉施設「ホテル木暮 別邸HIBIKINO」の敷地内に設けられたRVパークです。

伊香保温泉石段街や榛名山など観光地へのアクセスが良く、温泉地観光の拠点として利用できます。

施設内の温泉を利用できるため、車中泊をしながら伊香保の名湯を楽しむことができます。

電源付き区画が整備されており、キャンピングカー利用者にも便利な設備が整っています。

温泉地ならではの落ち着いた雰囲気の中で車中泊を楽しめるRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク LUONTO by Hibikino 伊香保温泉

所在地：群馬県渋川市伊香保町伊香保403-125

TEL：070-4013-5191

料金：1泊 1台2,750円～（5名まで、6人目から追加1,000円）

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ13m×幅6m×高さ無制限

利用可能台数：40台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（1袋分無料、追加ゴミ袋・処理330円）

電源：あり（100V/20A施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可、ドッグランあり（予約制）

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷LUONTO

温泉と施設の詳細

如心の里 ひびき野

入浴施設：如心の里 ひびき野

入浴料金：お一人様1,700円～

営業時間：13:00～21:00

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：食事処、売店あり

詳細はこちら▷如心の里 ひびき野

利用者の口コミ・おすすめポイント

・伊香保温泉エリアで車中泊できるのはとてもありがたい

・石段街観光の拠点としての利用のキャンパーが多い

・車漫画で有名な「頭文字Ｄ（ｲﾆｼｬﾙﾃﾞｨｰ）」の聖地としてくる人も

【北群馬郡】RVパークsmart 道の駅よしおか温泉

くるま旅クラブ

群馬県北群馬郡吉岡町の「道の駅よしおか温泉」に設置されたRVパークsmartです。

オンライン予約とキャッシュレス決済で利用できる無人型RVパークで、電源付き区画が整備されています。

隣接する温泉施設「リバートピア吉岡」を利用でき、車中泊をしながら天然温泉を楽しむことができます。

道の駅には物産館や飲食施設もあり、買い物や食事にも便利です。

関越自動車道駒寄スマートICから近く、群馬観光や赤城山方面の拠点としても利用しやすいRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 道の駅よしおか温泉

所在地：群馬県北群馬郡吉岡町漆原2004

TEL：092-433-7370

料金：1泊 1台3,500円

チェックイン：11:00～

チェックアウト：～9:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ5.5m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（ペットを長時間車内に残したまま外出はお控えください。）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

くるま旅クラブ

入浴施設：道の駅よしおか温泉 リバートピア吉岡

入浴料金：大人600円、子ども（小学生以下）400円、4歳未満無料

営業時間：10:00～21:00

定休日：不定休

効能：慢性皮膚症、慢性婦人病、神経痛

タオルの有無：タオル250円、バスタオル490円

飲食・売店：売店・食堂あり

詳細はこちら▷道の駅よしおか温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・道の駅と温泉施設が隣接

・都市近郊型のリゾートエリアとして遊びに来る

・ケイマン・パーク沿いが桜並木になっているので春が楽しみ！という人が多い

【桐生市】RVパーク ゆらぶ桐生店

くるま旅クラブ

群馬県桐生市にある天然温泉施設「ゆらぶ桐生店」に隣接したRVパークで、温泉まで徒歩1分の立地が特徴です。

車中泊料金に追加料金を支払うことで、当日と翌日の朝風呂が入り放題になるプランもあり、旅の疲れを温泉でゆっくり癒やすことができます。

駐車スペースは最大7mクラスまで対応し、キャンピングカーから一般車まで幅広く利用可能です。

周辺には散歩コースがあり、ペット連れのキャンパーの車中泊スポットとしても利用されています。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク ゆらぶ桐生店

所在地：群馬県桐生市広沢町6丁目320-1

TEL：0277-46-9967

料金：1泊1台2,000円～3,500円

チェックイン：12:00～22:30

チェックアウト：～11:00

＊レイトチェックインプラン、金・土・祝前日・繁忙期間限定プランあり要確認

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅6m

利用可能台数：9台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（施設利用料金に含む）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可（施設入館不可）

詳細はこちら▷ゆらぶ桐生店

温泉と施設の詳細

ゆらぶ桐生店

入浴施設：天然温泉ゆらぶ桐生店

入浴料金：大人平日800円／休日950円、子ども370円、3歳未満無料

営業時間：6:00～23:00（最終受付22:30）

タオルの有無：タオルセット200円、販売タオル200円

飲食・売店：館内レストランあり

その他：入浴＋食事付きプランあり

詳細はこちら▷ゆらぶ桐生店

利用者の口コミ・おすすめポイント

・別料金になるけど、貸し切り温泉やプライベートサウナがある珍しい温泉施設

・女性に人気のリラクゼーション施設がある

・遠出はできないけど、温泉に入ってサ活したい！という人におすすめ

・朝風呂営業があり出発前に入浴できると口コミあり

・夜は案外静かですごしやすかった

まとめ

伊香保・草津エリアで車中泊が楽しめるRVパーク5選はいかがでしたか？

群馬県には、温泉施設や道の駅に併設されたRVパークがあり、車中泊をしながら気軽に温泉を楽しめる環境が整っています。

伊香保温泉や草津温泉周辺をはじめ、各地に個性のあるRVパークがあり、観光やドライブの拠点としても利用しやすいのが魅力です。

温泉で旅の疲れを癒やしながらゆっくり滞在できるのは、車中泊旅ならではの楽しみ方といえるでしょう。

群馬方面へキャンピングカーや車中泊で旅行を計画している方は、今回紹介したRVパークをぜひ旅の拠点として活用してみてください。

なお、冬季は積雪や設備凍結対策により利用条件が変更される場合があります。

冬季利用の際は、営業状況や電源・水道の使用可否などを事前に各施設へ確認することをおすすめします。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。