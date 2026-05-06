「Tシャツ似合わない、、」と悩む人に“この1枚”！【ユニクロ】大人にドンピシャ♡「サマーニット」

今の季節せっかく服を買うなら、夏まで使える高コスパなアイテムを選びたいところ。「でも、カジュアルなTシャツが似合わなくて……」という大人女性におすすめしたいのは、きれい見えが狙えるニットトップスです。そこで今回は【ユニクロ】から、大人に似合う「サマーニット」をピックアップ。プライベートからオフィスシーンまで幅広く使いやすいデザインで、ワードローブの一軍になるかも。

夏まで頼れるコットン100%セーター

【ユニクロ】「コットンクルーネックセーター / ウォッシャブル」\2,990（税込）

コットン100%のナチュラルな風合いと短めの着丈で、今から夏まで使えるセーター。クルーネックでスタイリングしやすく、ワードローブに備えておくとシーンを跨いで活躍してくれそうです。立体的な編み目がアクセントになり、シンプルながらコーデに華やぎを添えてくれそう。ジーンズと合わせた爽やかなワンツーだけでなく、カジュアルすぎるのが苦手な人はきれいめのパンツやスカートで上品にまとめるのも◎

顔まわりを爽やかに見せるVネックトップス

【ユニクロ】「Vネックセーター」\3,990（税込）

すっきりとしたVネックデザインで、春夏らしい顔まわりに仕上げてくれるセーター。身頃から袖下まで流れるようなキモノスリーブが、リラックスムードに導きます。ボックスシルエットかつ後ろの着丈が長めなので、さりげなく体型カバーも狙えそう。サイドスリット入りでインでもアウトでも着やすく、着こなしの幅が広がるはず。シンプルなワンツーはもちろん、ジャンスカやキャミワンピースのインナーにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。