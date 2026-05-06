2026年4月28日（火）発売の雑誌『otonaMUSE（オトナミューズ）』6月号増刊には、人気ヘア＆メイクアップアーティスト河北裕介さん監修の「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」が付録として登場！

（写真）河北裕介さん監修【晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット】

今回は、実際に筆者が晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェットを使ってみて、サイズや仕様などについて詳しくレビューします。

河北裕介さん監修「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」を徹底レビュー！

綾瀬はるかさんの表紙が目印

シンプルで洒落感たっぷり！毎日持ち歩きたくなる晴雨兼用折りたたみ傘

折りたたみ傘の表面カラーはグレー。ほんのりシルバーっぽさも感じる色味で、シンプルながら洒落感たっぷりです。明るめのトーンなので、重たく見えにくいのもうれしいポイント。

使いやすさを重視して選ばれたカラーとのことで、ユニセックスで持ちやすく、恋人やパートナーと兼用しやすいのも魅力です。

シンプルなデザインなので、合わせるファッションを選ばないのもGood♪

持ち手はブラックで、全体をモノトーンで統一した洗練されたデザイン。さりげなく入ったホワイトの「PROTECT YOU」ロゴプリントも、ほどよいアクセントになっています。

「PROTECT YOU」は、『otonaMUSE』と人気ヘア＆メイクアップアーティスト・河北裕介さんによる、紫外線や日差しから目や肌を守るアイテムシリーズの名称です。

毎回コラボのたびに完売するほど注目度が高く、2024年・2025年はサングラスが登場。そして2026年は、満を持して晴雨兼用の折りたたみ日傘が登場しました。

おしゃれなポシェット付きなのも推しポイント！

今回の付録で注目したいのが、傘と同カラーのポシェットが付いているところ。

フロント下部には、ホワイトの「PROTECT YOU」ロゴプリント入り。シンプルながら洒落感のあるデザインで、付録感をいい意味で感じさせません。

ストラップは、ブラック×ホワイトのパラコード仕様。アウトドアシーンにも自然になじみますし、シティで持ってもおしゃれに見える絶妙なデザイン！

上部はスナップボタンで開閉する仕様。ショルダー型のポシェットなので、使いたいときにさっと取り出しやすく、細かな部分まで使いやすさに配慮されているのが好印象でした。

ショルダーで持ち運べるため、傘袋をなくしてしまう心配がないのもうれしいポイントです♪

素材・サイズ

傘生地・袋：ポリエステル

親骨：スチール、グラスファイバー

中棒：スチール

持ち手：ABS

ストラップ：ポリエステル

■サイズ【傘】

使用時：（約）直径89×長さ52cm

収納時：（約）長さ22.5×幅5.5×厚さ5.5cm

重さ：（約）207.5g（ポシェット含まず）

■サイズ【ポシェット】

サイズ：（約）高さ27×幅13cm

ショルダーストラップ：（約）106cm

さすが河北センセイコラボ！機能面もしっかり優秀

「晴雨兼用折りたたみ傘」という名前のとおり、晴れの日も雨の日も使える便利な仕様です。日差しの強い日は日傘として、急な雨のときは雨傘として活躍してくれます。

これからの季節は、ゲリラ豪雨のような急な天候の変化も多くなりがち。ポシェットに入れて持ち歩いておけば、晴れの日は紫外線対策、雨の日は雨傘として使えて頼もしさ抜群！

生地には遮光性のある素材を使用しており、紫外線対策をしたい季節にもぴったり。内側はブラックの生地で、遮熱＆遮光効果があります。スペックは以下のとおりです。

・紫外線遮蔽率100％＊

・遮光率99.97％＊

＊傘生地の性能であり、傘自体の性能を示すものではありません

＊検査機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

3段式で、ボタンを使って簡単に開閉できるのも便利なポイント。使い勝手がよく、毎日持ち歩きたくなる仕様です。

サイズ感も絶妙で、収納時は550mLのペットボトルより少し大きいくらい。重さも約207.5gと軽量で、負担になりにくいのが魅力です。

コンパクトで軽いのに、使用時は直径も長さもしっかりあり、体をすっぽり覆ってくれる安心感も◎。

ハンドルにはストラップ付きで、細かな部分まで使いやすさに配慮されているのも好印象でした。

＊

『otonaMUSE』6月号増刊の付録「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」は、シンプルで洒落感のあるデザインと、毎日使いたくなる実用性を兼ね備えたアイテムでした。

晴れの日も雨の日も使える晴雨兼用仕様に加え、軽量かつポシェット付きで持ち運びしやすいのも魅力。紫外線ケアに気を遣っている筆者は、4月から外出時に毎回日傘を持ち歩いていますが、折りたたみ傘は出し入れが少し面倒だと感じることもありました。だからこそ、ポシェットに入れてショルダーで持ち歩けるだけでこんなにラクなのか！と感動。

さすが河北センセイ監修！と感じる、付録とは思えない高クオリティで、「これが2,000円以下で手に入っていいの？」と思ってしまうほど。これからの季節に大活躍してくれそうです。

気になった方は、ぜひ書店などでチェックしてみてくださいね。

■雑誌情報

『otonaMUSE』6月号増刊

発売日：2026年4月28日（火）

価格：1,980円（税込）

付録：ヘア＆メイクアップアーティスト河北裕介さん監修 紫外線から「プロテクトユー！」晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット