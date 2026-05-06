グッチ ビューティの新作ウォーター ティントで叶える上品ツヤリップ

リップオイル、リップバーム、リップティントの魅力を1本に凝縮した新作が、グッチ ビューティから登場。みずみずしいツヤと上品な発色、そして唇をやさしく包み込むケア効果まで叶えてくれる注目アイテムです。軽やかなつけ心地と透明感のある仕上がりで、日常のメイクをぐっと洗練された印象へ導いてくれます♡

3つの機能が1本に融合

『グッチ オイル イン ウォーター ティント』は、リップオイルのツヤ感、リップバームの保湿力、リップティントの色持ちを兼ね備えたハイブリッド処方。

99％スキンケア由来成分（※1）配合により、唇にのせた瞬間からうるおいを実感できます。軽やかでなめらかなテクスチャーが均一に広がり、みずみずしい輝きを長時間キープ。

ツヤが落ちた後も、ほんのりと色づきが残るため、ナチュラルな美しさを演出します。

マニキュリスト新作ネイルケア♡指先を整える2アイテム登場

全8色の洗練カラー

カラーは全8色展開（各6.5ml・5,940円）。

#217 ヴァレリア ローズ（ローズピンク）

#308 ルーシー ダーク オレンジ（テラコッタ）

#509 グッチ ロッソ アンコーラ（レッド）

#130 エルサ ヘイゼル（ベージュ系）

#226 エマ ローズダスト（繊細ローズ）

#415 クララ ピンク（鮮やかピンク）

#225 マリアンヌ モーヴ（ダスティモーヴ）

#129 ポーラ メープル（アーモンドレッド）

肌なじみの良いカラー設計で、ライトからミディアムトーンまで自然にフィット。重ねるほどに発色が深まり、シーンに合わせた印象チェンジも楽しめます。

機能性と美しさを兼ねた設計

クランベリーバイオペプチド（※2）、ヒアルロン酸（※3）、ブラックローズエキス（※4）などの保湿成分を配合し、唇のうるおいをしっかりキープ。

さらに、中央にくぼみを備えたアプリケーターが適量をキャッチし、均一に塗布できる設計です。アイボリー×ゴールドの上品なパッケージは、持っているだけで気分が高まるデザインに仕上がっています。

*1 スキンケア由来成分：着色剤を除いた配合成分ベース

*2 クランベリー果実エキス（保湿成分）

*3 ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*4 ハイブリッドローズ花エキス（整肌成分）

毎日に寄り添う上質リップ

“盛る”のではなく、本来の美しさを引き立てるナチュラルな魅力が詰まった一本。透明感のあるツヤと心地よいうるおいで、毎日のメイクをワンランク上へと導いてくれます。

気分やファッションに合わせて色を楽しみながら、自分らしいリップスタイルを見つけてみてください♪