町田がACLE後初のホーム戦で勝利! エリキ&藤尾翔太のゴールで横浜FMを下す
[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 町田 2-0 横浜FM Gスタ]
J1百年構想リーグEAST第15節が6日に開催され、3位FC町田ゼルビアは本拠地で8位横浜F・マリノスに2-0で勝利した。
町田にとってはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を準優勝で終えた後、初のホームゲーム。前回対戦となる開幕戦(○3-2)に続く勝利を目指し、横浜FMを町田GIONスタジアムに迎えた。
前半をスコアレスで折り返した町田は、後半9分に均衡を破る。右サイドの深い位置からDF昌子源がクロスを送り、ゴール前で受けたMFエリキが密集をかき分けるようにして右足でシュート。GK朴一圭に触られながらもゴールラインを割り、チーム1位の今季6得点目を挙げた。
後半21分には、左CKからキッカーのMF下田北斗が左足でアウトスイングのクロス。ニアに入ったFW藤尾翔太がヘディングで叩き込み、今季初ゴールで2-0とした。
そのまま逃げ切った町田が2試合ぶりの白星。90分では3戦ぶりの勝利となる。一方、横浜FMは前節のPK負けに続く2連敗を喫した。
J1百年構想リーグEAST第15節が6日に開催され、3位FC町田ゼルビアは本拠地で8位横浜F・マリノスに2-0で勝利した。
町田にとってはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を準優勝で終えた後、初のホームゲーム。前回対戦となる開幕戦(○3-2)に続く勝利を目指し、横浜FMを町田GIONスタジアムに迎えた。
後半21分には、左CKからキッカーのMF下田北斗が左足でアウトスイングのクロス。ニアに入ったFW藤尾翔太がヘディングで叩き込み、今季初ゴールで2-0とした。
そのまま逃げ切った町田が2試合ぶりの白星。90分では3戦ぶりの勝利となる。一方、横浜FMは前節のPK負けに続く2連敗を喫した。