畑芽育、菊池風磨の“お休み”報告「風磨さんのぶんまでしっかり」 ゲストのHYDE「イケメン見たかったわ…」
俳優の畑芽育が、5日放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（毎週火曜 深0：24）に出演。ゲストで訪れたHYDEとのツーショットに緊張した様子を見せた。
【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDE
トークコーナーで、「今夜のアーティストはHYDEさんです、よろしくお願いします。大変、緊張しております」とあいさつ。続けて「というのもですね、きょうは（菊池）風磨さんがお休み中のためですね、私が風磨さんのぶんまでしっかりHYDEさんにお話いろいろうかがいたいと思いますので」と説明すると、HYDEは「イケメン見たかったわ…」と残念な様子を見せた。
同番組で、畑とともにMCを務めている菊池は4月22日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」を通じて、喉の不調により一定期間活動を休止することを発表していた。
トークでは、畑が映画『NANA』(2005年公開)のファンだと言うと、HYDEは自身が作曲した主題歌「GLAMOROUS SKY」の制作当時を振り返り、「あの曲は制作期間が短かった。1週間くらいしかなかったので…」と話し、作詞を担当した原作者･矢沢あいとの驚きのやりとりが明かされ、畑も「すごい！」と感激。
さらに、HYDEが放つオーラに圧倒される畑が「オーラがスゴすぎて、街で声かけられませんか？」と質問し、謎に包まれたHYDEの日常がうかがえる場面も見せた。
同番組はTVerで、13日深夜0時23分まで配信中。
【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDE
トークコーナーで、「今夜のアーティストはHYDEさんです、よろしくお願いします。大変、緊張しております」とあいさつ。続けて「というのもですね、きょうは（菊池）風磨さんがお休み中のためですね、私が風磨さんのぶんまでしっかりHYDEさんにお話いろいろうかがいたいと思いますので」と説明すると、HYDEは「イケメン見たかったわ…」と残念な様子を見せた。
トークでは、畑が映画『NANA』(2005年公開)のファンだと言うと、HYDEは自身が作曲した主題歌「GLAMOROUS SKY」の制作当時を振り返り、「あの曲は制作期間が短かった。1週間くらいしかなかったので…」と話し、作詞を担当した原作者･矢沢あいとの驚きのやりとりが明かされ、畑も「すごい！」と感激。
さらに、HYDEが放つオーラに圧倒される畑が「オーラがスゴすぎて、街で声かけられませんか？」と質問し、謎に包まれたHYDEの日常がうかがえる場面も見せた。
同番組はTVerで、13日深夜0時23分まで配信中。