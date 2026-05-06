ゴールデンウィークもいよいよ6日を残すのみとなりました。上空から見た最終日の各地の様子です。



（宮脇アナ リポート）

■世羅町

「県の東部世羅町です。キレイな花が咲いていて上空から見ると一枚一枚それぞれの絵が並んでいるようです。ピンク色が芝桜。青色がネモフィラです。お花畑の中に入って思い思いに写真撮影をしています。絶好の撮影スポットになっているようです。」





■高速道路「高速道路、山陽自動車道志和IC付近です。5日は上りで午前中、最大6キロの渋滞がありましたがご覧のように現在は上下線ともに順調に車は流れています。」■宮島「世界遺産の島・宮島です。今、潮が満ちている状況でフェリー乗り場から厳島神社へと向かう道すがら皆さん大鳥居を眺めています。GW最終日ということもあってか比較的落ち着いている様子です。ゆったりとした時間をここで過ごしているようです。｣■ひろしまゲートパーク「ひろしまゲートパークプラザです。ドイツ・本格ビールの祭典。皆さん飲み物食べ物を片手に初夏の陽気を楽しんでいます。GWの一日を満喫したようです。上空から県内各地の様子をお伝えしました。」【2026年5月8日放送】