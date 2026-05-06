結成から約1年！ついにデビュー♡【ROIROM】が見据える「次なる夢」とは...？

夢への熱い思いを絶やすことなく進み続け、ついに“デビュー”を実現させたROIROMがRayに初登場！今回は、そんなROIROMのふたりが見据える“未来”についてたっぷりと語っていただきました。新曲に込めた思いから、ライブの構想まで。ファン必見の情報が盛りだくさんです♡

ROIROMがかなえる次なる夢 結成から約1年。ついにデビューを迎えるふたりが見据える未来とは……。新曲に込めた思いから、ライブの構想まで。今の心の内をトーク！

まずは、デビューという夢がかなう今の気持ちを教えてください。 ROI：「この世界に足を踏み入れたときには、デビューなんて夢にも思っていませんでした。 それが実現するとなったとき、自分の夢がかなってうれしい！っていう気持ちもあったのですが、すぐに“これからcHaRmに喜んでもらうためになにをしたらいいかな？”という考えが浮かんできましたね」 HIROMU： 「そうなんだよね。夢がかなったと浮かれている場合じゃない。昔は自分のなかで完結する音楽しかできなかったのが、デビューとなると、たくさんの人に届けることができるようになる。 それにいろんな方が仕事として関わってくださっていて、もはや自分だけの夢じゃないんだと実感しています。 自分が好きでやっていることだという気持ちは忘れたくないけど、スタッフの方やcHaRmのみなさんあってのものだというのを常に心にとどめています」 ROI：「でも、まずはcHaRmに『お待たせしました』と伝えないとですね。3つもプレデビュー曲を出して、『早くデビューせんかい！』って思ってたはずなので（笑）」 HIROMU：「ここから改めて、よろしくお願いします！という気持ちを込めて、デビュー曲を制作しています」

おふたりとも楽曲制作にも積極的にかかわっているそうですが、デビューシングル「CLASSIC WAVE」はどんな曲に仕上がりましたか？ ROI：「プレデビュー曲の『Dear DIVA』『My Princess』『DRESS CODE』は、愛をテーマにしていたんですが、『CLASSIC WAVE』は僕らふたりのことを歌っています。 ROIROMの幕開けにぴったりなアンセムみたいな曲になっているんじゃないかな」 HIROMU：「そうだね。僕は、ぜひ歌詞もじっくり読み込みながら、聴いてほしいです。 ROIROMが生まれるきっかけになったふたりの思いや、ここから2人の音楽を多くの人に届けていこう！という決意みたいなものが、歌詞の部分で前面に出るようにしています」 ROI：「そう！僕らのアイデンティティが詰まってるよね」 HIROMU：「僕たちらしさを表現しつつも、いま待っていてくれるcHaRmが、どんな気持ちで聴いてくれるか、こんな場面で聴いてほしいななどと考えながら制作しているので、このデビュー曲がプレゼントになったらいいなと思っています」 ROI：「ROIROMならではの世界観を、存分に楽しんでいただけると思います」

ROIROMらしさを表現するために、楽曲の選定や制作で意識していることは何でしょう？ HIROMU：「僕と路己、個人では好きな音楽のテイストが違うんですけど、ROIROMとして作りたい、cHaRmに届けたいものとしての大枠は一致してるんです。 なので、ふたりがいいね！と進めていくものもありますし、逆にどっちかがピンときてなかったとしても、いいと思ったほうがその魅力をしっかり伝えて、意見交換をしながら作っていく曲もあります」 ROI：「仕事の行き帰りの車のなかとかで、よくディスカッションしているよね。ROIROMらしさを広げていきたいので、考えが凝り固まらないように意識しているかもしれません」 HIROMU：「そう、僕らの音楽でめざすのは、ジャンル・ROIROM！」 ROI：「お、出ました！」 HIROMU：「ジャンルレスであることが、ROIROMの強みなので、そこをアピールしていきたいですね」 ROI：「まだ現時点ではそんなに曲数が出ていないですが、すでにいろんな曲をいっぱい準備しているので、これからますます楽しんでいただける予定です！」

デビューはROIROMとしての幕開け。ここからの新たなステージでかなえたい夢は出てきましたか？ ROI：「昨年11月に有明アリーナでプレデビューショーケースを開催して、初めてcHaRmと会うことができました。 でもそれ以来、単独ライブをできていないので、より大きな会場でのライブをして、ひとりでも多くのcHaRmと会いたいですね。 それこそ、ツアーで全国を回るとか！cHaRmの輪が広がって、いつか海外でもライブができたらいいな」 HIROMU：「まだやったことのない広い会場でのパフォーマンスは、やっぱり夢のひとつだよね。 それと同時に、ROIROMをより多くの方に知ってもらいたいし、ファンの方にはcHaRmであることに胸を張ってもらえるような、そんな存在をめざしています！」 ROI：「これから、まだまだ夢を追っていく立場として、超えなきゃいけない課題はたくさんです。たぶん死ぬまで尽きません（笑）」 HIROMU：「これからも、互いにいい刺激を与えあって成長していかないとね！」 ROI：「まず、このRayを読んでくださった方には、すでに配信されているプレデビュー曲3つを聴いてみてほしいです。そのなかのどれか1曲でもおもしろいかもと思ったら、ぜひライブに足を運んでほしい！」 HIROMU：「次にライブをするときは、初めて聴く曲でも楽しめるように構成しようとチームで話しあっているので、1曲でも知ってれば問題なし」 ROI：「それに曲を制作するときには、パフォーマンスが浮かぶものを選んでいるので、次のライブまでにはみなさんに楽しんでもらえる曲がもっと用意できてるはず。 HIROMU：「特徴的なフレーズや振り付けがあるものも多いので、みんなで盛り上がれそうだよね！ 日常のストレスの発散や、明日をがんばる糧になるライブができるように準備しているので、ぜひこれからのROIROMに期待していただけると」 〈左・本多〉ニット 参考商品、ロンT 44,000円、パンツ 104,500円（参考価格）／以上MSGM（アオイ）ネックレス 97,500円、リング（右手薬指上）193,500円、リング（右手薬指下）295,800円、リング（左手人差し指）84,500円／以上Tom Wood（Tom Wood Store Aoyama）靴 28,500円／BIRKENSTOCK（Birkenstock Japan Customer Service）〈右・浜川〉ベスト（ジャケットとのセット）154,000円／SEVESKIG（Sakas PR）ニット 39,600円／White Mountineering シャツ 24,200円／Paul Smith（Paul Smith Limited）ショーツ 29,700円、パンツ 33,000円／ともにSHINYAKOZUKA（ザ・ウォール ショールーム）イヤーカフ 11,000円、パールネックレス 22,000円、チェーンネックレス 14,300円、リング（右手）17,600円、リング（左手）12,100円／以上Jouete 靴／スタイリスト私物

INFORMATION Major Debut Digital Single「CLASSIC WAVE」 6月10日発売のデビューミニアルバムより、各種音楽サイトで5月7日から先行配信開始。結成から約1年かけて積み上げてきた、ROIROMの魅力が詰まったデビュー曲。 80’sディスコサウンドに乗る懐かしさ香るメロディーを、卓越したボーカルテクニックで歌い上げる。 PROFILE ROIROM ろいろむ●国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた本多大夢と浜川路己により2025年5月に結成。数多くのメディアへの出演や、プレデビュー曲の配信が話題を呼ぶ。ファンの愛称はcHaRm（チャーム）。 浜川路己 はまがわ・ろい●2006年1月3日生まれ、沖縄県出身。 先に芸能活動をしていた姉の影響で、中学1年から地元の事務所に所属し活動をスタート。 本多大夢 ほんだ・ひろむ●2000年7月10日生まれ、神奈川県出身。AAAや清水翔太に影響を受け、高校1年から本格的にシンガーの夢を追い、スクールに通い出す。 撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／徳永貴士 ヘア＆メイク／時田ユースケ（ECLAT）文／政年美代子

ライター Ray WEB編集部