◆春季高校野球滋賀県▽決勝 滋賀学園３―１彦根総合（６日・マイネットスタジアム皇子山）

滋賀で決勝が行われ、センバツに出場した滋賀学園が彦根総合を下し、県初の３年連続優勝を飾った。４番の中野壮真捕手（３年）が先制犠飛と２点二塁打と全打点を記録。背番号１０の奥間賢（３年）が１失点完投した。滋賀学園は２３日開幕の春季近畿大会（京都）に出場する。

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悩める主砲がようやく目覚めた。滋賀学園の４番・中野が全得点をたたき出す活躍で、初の３年連続優勝に導いた。

３回無死一、三塁で左翼フェンス際まで運ぶ先制犠飛。同点の５回１死二、三塁では左翼フェンス直撃の２点二塁打を放つなど３打数１安打３打点だ。チームの主軸としては申し分ない働きだが、中野は「ずっと打てなくて不調でした」。準決勝までは１２打数２安打の打率１割６分７厘と苦しんでいた。それでも「４番を代えない。つなぐ意識でバッティングをしろ」と我慢して４番起用を続けた山口達也監督（４４）の心意気に応え、ようやく結果を出した。

「タイミングがうまく取れなくなった」。大会期間中の打撃練習では、野手、投手など複数人が打撃投手を申し出てくれ、変化球も交え投げてくれた。悩みを抱いたまま、球場入り。ノーステップで打つことに決めた。「いつもはすり足で追い込まれた時にノーステップにしていましたが、今日は最初からノーステップで打ちました」。胸にあったのは指揮官から言われた「つなぐ意識」。「四死球でもいいし、犠牲フライでもいい。とにかく芯に当てることだけを心がけました」と振り返った。

昨夏まで捕手を務めていたが、昨秋の新チームから一塁手になった。センバツ後に捕手に復帰。「自信があるので捕手で勝負したかった。全体をみることができるので」。打撃練習の時間は減っても投手陣と話す時間に費やした。この日も先発・奥間を強気なリードでもり立てた。

２３日開幕の近畿大会では「すごいピッチャーがゴロゴロいる。夏は甲子園で優勝することを目標にしているのでそのためにも、対戦が楽しみです」。復調した打撃がどこまで通用するか楽しみにしている。