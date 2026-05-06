◆春季高校野球滋賀県▽３位決定戦 近江２―０綾羽（６日・マイネットスタジアム皇子山）

近江が３位決定戦で勝利。先発した元（はじめ）翔之介（３年）が公式戦初完封勝利を挙げた。

「野手がいい感じで引っ張ってくれたので、打たせて取ることができました」。許した４安打はすべて単打。無四球ピッチングに「真っすぐはそんなに良くなかったけれど、挟んで投げてタイミングをずらしたり、追い込んだら（さらに）落として空振りさせることができた」と話した。

センバツで１番を付けた最速１４８キロ右腕の上田健介（３年）が右肘の違和感のためベンチを外れるなか、元は初めて背番号１を付けた。「１番ということで責任を持って、１球１球に感謝の気持ちを込めて投げました」と振り返った。

センバツは１回戦で延長１０回タイブレークで大垣日大に惜敗。元は上田の後を受け、１０回２死から登板。４球で打者１人を打ち取った。その登板が公式戦初マウンドだった。

「（春季県大会で）練習試合とは全然違う公式戦の雰囲気が分かったので夏につなげたい。（甲子園は）すごくいい場所だったので夏に戻れるように頑張りたい」と意気込んだ。