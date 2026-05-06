くわばたりえ、付き合っていた芸人を実名ぶっちゃけ「別れてもずっと好きやった」上京のきっかけにも
お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（毎週火曜 後11：00）にゲスト出演。かつて付き合っていた芸人を明かした。
【写真】かつての恋人に寄り添い笑顔を見せるくわばたりえ
芸歴についてくわばたが「あたしブラマヨとかと同期やねん。ブラマヨ、次課長、野生爆弾。NSCの13期やから」と説明すると、「その時代の関西にいたんですね」と興奮した様子を見せるフォーリンラブのバービー。
続けて「それこそ、同期の中に女の子がいたら、みんな誰かとくっつくみたいな時代じゃないですか」と尋ねると、くわばたは「私は付き合ってたりもしたし」と明かした。さらに「チャンス大城くんと、飛石連休の藤井（ペイジ）くん」と交際相手をぶっちゃけた。
くわばたは「でもね、結局いまだにあたしだけが残っているから、女で。でも当時はほかの女の子と、いまだに残っている男の子も付き合っててんで。学校恋愛みたいなん、みんなしていたのを、たまたまあたしが残っていっただけの話」と語った。バービーは「養成所恋愛！」と反応。楽しそうにくわばたの話に耳を傾けていた。
さらに「もともとNSC13期でテディーベアっていうコンビで漫才してたの。その時に藤井くんと付き合ってて、その後別れて、でも別れてもずっと好きやったのよ。それで藤井くんが『俺は東京行く』ってなったから、私も追いかけて東京行って、ホリプロ入ってん」とホリプロ所属の理由を明かした。
【写真】かつての恋人に寄り添い笑顔を見せるくわばたりえ
芸歴についてくわばたが「あたしブラマヨとかと同期やねん。ブラマヨ、次課長、野生爆弾。NSCの13期やから」と説明すると、「その時代の関西にいたんですね」と興奮した様子を見せるフォーリンラブのバービー。
続けて「それこそ、同期の中に女の子がいたら、みんな誰かとくっつくみたいな時代じゃないですか」と尋ねると、くわばたは「私は付き合ってたりもしたし」と明かした。さらに「チャンス大城くんと、飛石連休の藤井（ペイジ）くん」と交際相手をぶっちゃけた。
さらに「もともとNSC13期でテディーベアっていうコンビで漫才してたの。その時に藤井くんと付き合ってて、その後別れて、でも別れてもずっと好きやったのよ。それで藤井くんが『俺は東京行く』ってなったから、私も追いかけて東京行って、ホリプロ入ってん」とホリプロ所属の理由を明かした。