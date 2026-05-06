放送作家でタレントの野々村友紀子が６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、２人の娘への「バッキバキ教育法」を明かした。

この日は野々村の夫・２丁拳銃の川谷修士、長女の一花さんも一緒に出演。一花さんは、母の教育方針について「中学になる前にスマホを買ってもらったが、９時になったらロックがかかった」と振り返り「皆、夜の時間にグループで話したりするから、『皆夜も使っているよ』と言ったら『皆って誰？具体的に名前を出して』って」と詰められたと明かした。

野々村は「（グループ）ＬＩＮＥがすごくて。一晩に２００件とかくる。それでやめた方がいいと、周りのお母さんとも話して、９時以降はって」と驚くほどの連絡があることを知り、制限をかけたという。

他にも「（スマホの）権利は私にあるから、開示請求したらいつでも出せ」とも指令。「小遣いでも、スマホでも一回言うてみ？と。納得すれば（交渉に応じる）」と話した。

そのため高校生になってカラコンを始めたときに「カラコンは消耗品か嗜好品かでモメました。消耗品なら出してやると」と、常に何かあるときは話し合いをしているとした。