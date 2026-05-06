声優で舞台女優の佐藤舞（31）が6日、自身のSNSを更新し、数年前に結婚していたことを公表。第1子を妊娠したことを報告した。

「本日誕生日を迎えました！」と31歳の誕生日を迎えたことを明かし、「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と感謝。「そしていつもお世話になっている関係者の皆様、応援してくださっている皆様へご報告です」と記し、直筆の文書を投稿した。

文書では「皆様へ 私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます」と報告。「お相手は一般の方です」とつづった。

「現在は安定期に入り体調も落ち着いてきております」としたうえで「出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております」と記した。

「これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」とした。

佐藤は1995年5月6日生まれ、秋田県出身。高校卒業後は声優専門学校を経て、2016年に「ニーノとミーヤのおうちきねんび」で声優デビュー。その後、「iiiあいすくりん」茶々役、「CUE!」明神凛音役、「けものフレンズ3」アカミミガメ役をはじめ、さまざまな作品に出演している。