GW明けの弁当作りも怖くない！『冷凍ふんわりつくね』の作り置きと簡単アレンジ術

GW明けは、お弁当づくりのペースを取り戻すのもひと苦労。そんなとき、心強い味方になるのが作り置きおかずです。

人気の鶏つくねは、焼いてから冷凍ストックしておくと重宝する一品。シンプルな下味で仕上げておけば、日替わりアレンジも楽しめて、毎日のお弁当も飽きさせません。

今回は、ふんわりやわらかな基本の冷凍つくねと、アレンジレシピをご紹介します。

『基本の冷凍つくね』のレシピ

材料（作りやすい分量・3個×5回分）

〈たね〉

鶏ひき肉（できればもも）……300g

木綿豆腐……1/2丁（約150g）

しょうがのすりおろし……大さじ1

片栗粉……大さじ1/2

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）たねを作る

ボールに〈たね〉の材料をすべて入れ、豆腐をくずしながら、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。15等分にして手に水をつけ、それぞれ厚さ1cmほどの小判形にして、ラップを敷いたバットに並べる。

MEMO

柔らかく〈ゆるめ〉のたねなので、フライパンに移すときはラップを持ち上げるようにするとはがしやすい。

（2）焼く

フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、（1）のたねの1/2量ほどを並べ入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら裏返し、ふたをして弱火で4分ほど蒸し焼きにして取り出す。続けてサラダ油大さじ1/2を入れ、残りも同様に焼いて取り出す。

（3）冷凍する

さめたら3個ずつラップに包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍する。使用するときは前日に冷蔵庫に移して自然解凍する。

急いで解凍するときは……

電子レンジ（600W）で1分加熱する。堅くならないよう、加熱しすぎに注意して、なるべく自然解凍を。

保存期間

冷凍で約3週間保存可能

簡単アレンジ『チーズハンバーグ風つくね』のレシピ

つくねに洋風のソースをかけてチーズをのせ、トースターで焼いたら……ハンバーグ気分！

材料（1人分）

上記「基本の冷凍つくね」（解凍ずみのもの）……3個

グリーンアスパラガス 1本

〈ソース〉

トマトケチャップ……小さじ2

中濃ソース……小さじ1/2

ピザ用チーズ……10g

作り方

（1）アスパラは根元の堅い部分の皮をピーラーでむき、幅1cmの斜め切りにする。

（2）オーブントースターの天板にアルミホイルを敷き、つくねとアスパラを広げ入れる。〈ソース〉の材料を混ぜてつくねにかけ、ピザ用チーズをのせる。トースター（1000W）でチーズがこんがりとするまで4分ほど焼く。

忙しい朝の強い味方になる、冷凍つくね。頼れるストックで、毎日のお弁当づくりを少しラクにしていきましょう！

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）