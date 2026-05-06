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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者向け】毎朝の6分でガチガチ身体が変わる！目も覚めて全身を血液が巡る立ったままモーニングストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったまま約6分で行える朝のストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、寝ている間に固まりがちな首周りをほぐすストレッチから始まります。まず、片手を頭に添えてゆっくりと首を横に倒し、首の側面を伸ばします。続いて、頭を斜め前に倒すことで、首の斜め後ろの筋肉にもアプローチします。のが氏は、リラックスした呼吸とともに、じんわりと伸ばすことをポイントとして挙げています。



次に、背中と肩甲骨周りのストレッチに移ります。両手を胸の前で組み、背中を丸めながら大きなボールを抱えるようにします。その姿勢のまま、両手で8の字を描くように大きく動かすことで、肩甲骨周りを効果的にほぐします。



その後は、前屈と後屈を繰り返して腰回りを柔軟にする動きや、片足を前に出して脚の裏側全体を伸ばすストレッチも行います。お尻を後ろに引くように意識することで、もも裏からふくらはぎまでがしっかり伸びると解説しています。



最後に、両手を大きく広げながらの深呼吸で締めくくります。場所を選ばずにできるこのストレッチは、忙しい朝の習慣にぴったりです。一日をすっきりと始めるために、この動画を役立ててみてはいかがでしょうか。