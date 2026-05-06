ロックバンド・シャ乱Ｑのメンバーで音楽プロデューサーのつんく♂が4日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男と長女が成人を迎えたことを報告した。



【写真】ノースリーブにブロンドヘア ワンピ姿の長女 ハワイを感じさせる祝福ショット

つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。 アメリカも日本も大人じゃん！です。 ということでバースデーパーティ。 二人は別日に開催！」と記した。2008年に双子の男児と女児が、11年には第3子となる次女が誕生している。添えられたハッシュタグも愛がいっぱい。「#18歳の誕生会 #つんく♂の双子が成人 #チーズフォンデュ #ステーキ #BBQ 手作りケーキ」など、豪華メニューと華やかな飾りつけが施された部屋のカットからも愛がうかがえる。



カジュアルなTシャツの長男とワンピ姿の長女は、それぞれハワイを感じさせるコーデの集合写真をアップ。「一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！ ということで、あっという間の18年。 ほんま、生まれてきてくれてありがとう！ パパもママもマジで幸せです。 愛してるよ！」と思いをつづった。



ファンからは祝福とともに、親目線でのコメントが数多く寄せられた。「子どもの成長って、本当に生きる力をもらえますよね」「ひとまず18年､お父さんお母さんおつかれさまでした」「子供の成長は宝物」「これからは大人としての成長を見守るのが楽しみですね」といった声が届いていた。



つんく♂は1968年生まれ、大阪府出身。88年結成のシャ乱Ｑのボーカルを務め、92年に「18ヶ月」でメジャーデビュー。音楽プロデューサーとしてアイドルグループ・モーニング娘。などを手掛ける。14年に喉頭がん(ステージ2)を公表。放射線と抗がん剤治療を経て「完全寛解」となったが再発。声帯の全摘出手術を受けた。



（よろず～ニュース編集部）