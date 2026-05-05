【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 5日22:35時点
気象台は、午後10時35分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
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上川、留萌地方では、6日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■士別市
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■名寄市
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■富良野市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■和寒町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■剣淵町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■下川町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■美深町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■音威子府村
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■中川町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■幌加内町
□暴風警報【発表】
6日未明にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■苫前町
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■羽幌町
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■天売焼尻
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■天塩町
□暴風警報
6日未明にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s