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ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】第４話ドラマ考察 視線で判明！タイムスリップした上に入れ替わってる！ 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー」を公開した。動画では、テレビ朝日系ドラマ『リボーン～最後のヒーロー』第4話における不可解な描写や伏線について、「光誠と英人の中身が入れ替わっている」という大胆な考察を展開している。



ドラマの物語が中盤に差し掛かる中、登場人物たちの細かな視線や発言から、視聴者の間で様々な推測が飛び交っている。トケル氏は今回、最新話である第4話の内容を踏まえ、主要キャラクターである根尾光誠と野本英人（ともに高橋一生が演じる）の関係性に焦点を当てた。



トケル氏はまず、市村正親演じる東郷義隆を見る光誠の「鋭い目つき」に違和感を覚えたと指摘。東郷自身がタイムトラベラーである可能性が低くなったこと、そして光誠が東郷を怪しむような視線を送っていたことから、「光誠の中身が、本当は英人なのではないか」という仮説を提示した。自身が時間を超えてやってきているため、他人のタイムトラベルを見抜こうとしているのではないかという推測だ。



さらに、視聴者からのコメントを紹介しつつ、この「入れ替わり説」を補強していく。第3話で光誠が語った「嘘の自分を演じなきゃいけない時もある」というセリフが、まさに本来の自分とは異なる人物を演じて生きている現状を示唆していると語った。また、中村アン演じる池谷更紗の絵の才能を昔褒めていたのは、実は光誠ではなく英人だった可能性にも言及。本来は周囲から求められる優しい性格の英人が、何らかの理由で光誠になり代わっているのではないかと推測している。



動画の中盤でトケル氏は、「見かけは光誠のままで、中身は英人としてこれからの物語が始まるのではないか」と核心を突く見解を語った。横田真悠演じる英梨の「お兄ちゃんに言われてると思えば」という口癖や、母親同士が双子だという視聴者の声も取り上げ、光誠と英人が血の繋がった兄弟やいとこ同士である可能性も高いとしている。



動画の最後では、物語に幽霊などの霊的な要素が関与している可能性や、光誠が残した「あっちの世界に行く」という手紙のメッセージについても触れた。トケル氏は「歴史が変わっていく中で、入れ替わった状態のまま生きていくという選択肢もあり得る」と語り、複雑に絡み合う人間関係とタイムトラベルの謎に対し、今後の展開への期待を口にして動画を締めくくった。