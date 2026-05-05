お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴ(32)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。4日に都内で開催されたボディビルの大会「東京ノービスボディビル選手権大会」に出場したことを報告した。



【写真】ムッキムキ！大会でポージングを決める東京ホテイソン・ショーゴ

ショーゴは「東京ノービス惨敗でした、、他の選手のレベルが高すぎました、、尊敬しかありません、、」と大会への参加と結果を報告。他の出場者とともにポージングを決める、大会中の姿も投稿した。また「脚トレ頑張って、予選通過できるように来年頑張りマッスルです！」と来年も挑戦することを知らせた。



ファンからは「この体で予選落ちなのか」「本当にレベルの高さが伝わりますね」「ショーゴも良い脚してるけどなぁ」「皆すごい体だ」と大会のレベルの高さに驚く声が寄せられた。172cm以下級フィジーク日本チャンプ2連覇の実績を持つパーソナルトレーナー・ヒサーノ氏からは「お世辞抜きにとても綺麗な体なので脚(特に内転)と全身のバルクを付けられれば別人みたいに大進化するタイプだと思います」と具体的なアドバイスも送られていた。



2020年にM―1グランプリ決勝への出場経験を持つショーゴ。24年にはボディコンテスト「マッスルゲート」栃木大会の一般の部で優勝したことを公表し、話題となった。



（よろず～ニュース編集部）