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『VALORANT』の内部レートの正体は「適正ランクへの誘導」だった！RRの増減を左右する隠しステータスの真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【VALORANT】内部レートを気にする人が多いのはなぜ？理由を解説」を公開した。動画では、人気FPSゲーム『VALORANT』において、多くのプレイヤーが気にする目に見えない数値「内部レート（MMR）」の仕組みと、その存在意義について解説している。



ゲームをプレイしていると、ランクレート（RR）とは別に「内部レート」という言葉を耳にすることがある。動画では、内部レートの目的について「実力が近い者同士をマッチさせるため、プレイヤーを適正ランクへ導くこと」だと定義づけた。



表示上のランクがこれまでの戦績の積み上げであるのに対し、内部レートは「今のあなたの実力」をリアルタイムで反映しているという。初心者が上級者に蹂躙されるのを防ぎ、常に緊張感のある接戦を提供するための仕組みであり、最大の目的は「公平なマッチング」であると解説した。



さらに、内部レートはランクポイント（RR）の増減幅に大きく影響することが明かされた。内部レートが実際のランクを上回ると、勝った時のRRが増え、負けた時の減少が抑えられる。これはシステムが「あなたはこのランクにいるべきではない」と判断し、背中を押している状態だという。逆に内部レートが下がると、自然にランクが下がっていく仕組みとなっている。この「適正ランクへの誘導」こそが、プレイヤーが必死に内部レートを気にする理由であると語られた。



また、例えば自分がシルバーランクでも相手にプラチナがいれば、システムは自身をプラチナ級だと評価している可能性があるという。見かけのランクに惑わされず、「本当の適正」を意識することが重要だ。コンペティティブでは平均スコアやラウンド差を意識して戦うことが推奨され、負ける時も大差で負けない粘り強さが、結果として自身の内部レートを守り、ランクアップを助けることになると補足した。



勝率が50%になるように調整されていると言われる中で、ランクを上げるには「勝率50%でもポイントが盛れるように、内部レートを上げることが非常に重要」だと結論づけた。目先の1勝に一喜一憂して精神を削るよりも、エイム練習や日々の座学などにエネルギーを集中し、本当の実力を高めることがランクアップへの一番の近道になりそうだ。