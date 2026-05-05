なこなこカップル・なごみ＆こーくん、離婚発表に衝撃走る「嘘でしょ」「ずっと見守ってたから寂しい」2024年に結婚
【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみ（26）とこーくん（28）が5月5日、それぞれのInstagramにて離婚を発表。SNSでは衝撃の声が上がっている。
【写真】なこなこカップル、ステージ上で公開プロポーズ＆キス
なごみとこーくんは、それぞれのInstagramストーリーズにて離婚を発表。なごみは「それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と説明し、こーくんやファンへの感謝を記した。
この発表を受け、SNS上では「嘘でしょ」「ずっと見守ってたから寂しい」「びっくり」「前向きな決断、応援してます」「これからも大好きです」など、驚きの声が寄せられている。
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設。ファッションイベントにも多数出演し、アパレルブランドやコスメブランドなどのプロデュースも手掛けるなど、幅広く活躍している。2024年3月、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表。交際7年記念日となる同年10月5日に入籍した。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
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◆なごみ＆こーくんの離婚にネット衝撃
なごみとこーくんは、それぞれのInstagramストーリーズにて離婚を発表。なごみは「それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と説明し、こーくんやファンへの感謝を記した。
◆なこなこカップル、2024年3月に結婚発表
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設。ファッションイベントにも多数出演し、アパレルブランドやコスメブランドなどのプロデュースも手掛けるなど、幅広く活躍している。2024年3月、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表。交際7年記念日となる同年10月5日に入籍した。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
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