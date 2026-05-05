人気お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが、５月４日、自身のインスタグラムを更新。

ボディビル大会に出場したことを報告しました。

【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】 ボディビル大会出場 「信じられないぐらい負けマッチョでした、、」「上半身は素晴らしかったと言ってもらえて救われてます！ 脚トレ死ぬ気でやってリベンジします！」



ショーゴさんは「信じられないぐらい負けマッチョでした、、ピックアップ通らず！」と、投稿。



続けて「下半身がフラミンゴでしたが、上半身は素晴らしかったと言ってもらえて救われてます！」と、ボディビル大会の写真を添えて綴りました。





そして「脚トレ死ぬ気でやってリベンジします！」「#東京ノービス」「#ボディビル」と、ハッシュタグを添えて綴っています。





この投稿にファンからは「ボディビルへのトライ、リスペクトしかありません！ お疲れ様でした」・「まだまだ始まったばかりです！ かっこよかったです！」・「ウエストの細さが芸術的です！ お疲れ様でした」・「お疲れ様でした。自分も会場で応援してました ショーゴさんも含め、皆さんとてもカッコ良かったです」などの反響が寄せられています。







２０２４年６月、ショーゴさんは、自身のインスタグラムで「マッスルゲート栃木大会一般の部優勝できました！」「ウエストの細さと絞りが評価されたと思います！」と、ボディビル大会で優勝したことを報告。







また、２０２５年１１月・フィットネスジムのイベントに出演した際に、ショーゴさんは自身のトレーニングに関して“夜はどうしても「今日はしんどい」というのがある。朝ジムは、トレーニングをサボらなくなるのがメリット。トレーニングして体をシャキッと起こしてから仕事に向かう”と、朝ジムの魅力をアピール。

しかし、“（トレーニングを）ハードにこなすと仕事に支障をきたしていて、「いま誰がボケてるんだろう？」とか、正直あります”と、自らデメリットも公開して笑いを誘っていました。







【担当：芸能情報ステーション】