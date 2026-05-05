「無期限欠場」ＳＡＮＡＤＡ、４か月ぶり「新日本マット」出現…ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを襲撃…５・４福岡全成績
◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）
新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。
第１試合のＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権で王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１１分３２秒、レイジングファイヤーでチェーズ・オーエンズを破り３度目の防衛に成功した。
リング上でＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝ち名乗りを受けたがベルトの行方が不明となった。次の瞬間、場内が暗転した。ビジョンに仮面男の姿が映し出された。照明がともると、仮面の男が黒い袋でＴＡＫＥＳＨＩＴＡを殴打した。
仮面を脱ぐと１・５大田大会の試合後、「俺は今日をもってこのリングを去るよ、旅に出るよ」と言葉を残し、無期限欠場に入ったＳＡＮＡＤＡだった。
４か月ぶりに出現したＳＡＮＡＤＡはデッドフォールでＴＡＫＥＳＨＩＴＡをＫＯ。黒い袋を手に博多の雑踏へ消えた。バックステージでＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「ＳＡＮＡＤＡ、お前もこの俺と、世界のＴＡＫＥＳＨＩＴＡとやりたくてしょうがないみたいやな。お前がベルトとってんのか。いいよ、いいよ。あのＴＶ王座のベルト懸けて俺とやろうよ。俺もお前とやりたかった。お前も俺とやりたい。それでええやん。どこでもいいよ。次のＴＶ王座の防衛戦はＳＡＮＡＤＡ、お前とやってやる。それまでお前にそのベルト、預けとくよ」と訴えていた。
◆５・４福岡大会全成績
▼第０試合 １５分１本勝負
〇安田優虎（７分１５秒 逆エビ固め）中原大誠●
▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負
〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１１分３２秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・チェーズ・オーエンズ●
▼第２試合 ２０分１本勝負
〇永井大貴、外道（６分５０秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）松本達哉●、田口隆祐
▼第３試合 ２０分１本勝負
〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（９分０１秒 ナイトメアホールド）本間朋晃●、海野翔太
▼第４試合 ３０分１本勝負
マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、〇ウルフアロン（１０分０２秒 アングルスラム→エビ固め）金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎●、ドン・ファレ、成田蓮
▼第５試合 ３０分１本勝負
〇タイチ、上村優也（１３分４９秒 ブラックメフィスト→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平
▼第６試合 ３０分１本勝負
ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、〇辻陽太（８分２５秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー
▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負
挑戦者組・ミスティコ、〇エル・デスペラード（２０分０７秒 ヌメロ・ドス）藤田晃生●、ロビー・イーグルス
▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負
挑戦者組・〇グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ（２４分０６秒 グレートブレイブボム→体固め）王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●、後藤洋央紀
▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負
王者・カラム・ニューマン（３５分２０秒 ＭＡＫＥ ＷＡＹ→体固め）挑戦者・鷹木信悟●