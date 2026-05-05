◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）

新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

第１試合のＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権で王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１１分３２秒、レイジングファイヤーでチェーズ・オーエンズを破り３度目の防衛に成功した。

リング上でＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝ち名乗りを受けたがベルトの行方が不明となった。次の瞬間、場内が暗転した。ビジョンに仮面男の姿が映し出された。照明がともると、仮面の男が黒い袋でＴＡＫＥＳＨＩＴＡを殴打した。

仮面を脱ぐと１・５大田大会の試合後、「俺は今日をもってこのリングを去るよ、旅に出るよ」と言葉を残し、無期限欠場に入ったＳＡＮＡＤＡだった。

４か月ぶりに出現したＳＡＮＡＤＡはデッドフォールでＴＡＫＥＳＨＩＴＡをＫＯ。黒い袋を手に博多の雑踏へ消えた。バックステージでＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「ＳＡＮＡＤＡ、お前もこの俺と、世界のＴＡＫＥＳＨＩＴＡとやりたくてしょうがないみたいやな。お前がベルトとってんのか。いいよ、いいよ。あのＴＶ王座のベルト懸けて俺とやろうよ。俺もお前とやりたかった。お前も俺とやりたい。それでええやん。どこでもいいよ。次のＴＶ王座の防衛戦はＳＡＮＡＤＡ、お前とやってやる。それまでお前にそのベルト、預けとくよ」と訴えていた。

◆５・４福岡大会全成績

▼第０試合 １５分１本勝負

〇安田優虎（７分１５秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１１分３２秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・チェーズ・オーエンズ●

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇永井大貴、外道（６分５０秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）松本達哉●、田口隆祐

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（９分０１秒 ナイトメアホールド）本間朋晃●、海野翔太

▼第４試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、〇ウルフアロン（１０分０２秒 アングルスラム→エビ固め）金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎●、ドン・ファレ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分４９秒 ブラックメフィスト→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第６試合 ３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、〇辻陽太（８分２５秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・ミスティコ、〇エル・デスペラード（２０分０７秒 ヌメロ・ドス）藤田晃生●、ロビー・イーグルス

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・〇グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ（２４分０６秒 グレートブレイブボム→体固め）王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●、後藤洋央紀

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン（３５分２０秒 ＭＡＫＥ ＷＡＹ→体固め）挑戦者・鷹木信悟●