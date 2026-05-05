福岡大会に出現したＳＡＮＡＤＡ（写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「レスリングどんたく　２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）

　新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく　２０２６」を開催した。

　第１試合のＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権で王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１１分３２秒、レイジングファイヤーでチェーズ・オーエンズを破り３度目の防衛に成功した。

　リング上でＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝ち名乗りを受けたがベルトの行方が不明となった。次の瞬間、場内が暗転した。ビジョンに仮面男の姿が映し出された。照明がともると、仮面の男が黒い袋でＴＡＫＥＳＨＩＴＡを殴打した。

　仮面を脱ぐと１・５大田大会の試合後、「俺は今日をもってこのリングを去るよ、旅に出るよ」と言葉を残し、無期限欠場に入ったＳＡＮＡＤＡだった。

　４か月ぶりに出現したＳＡＮＡＤＡはデッドフォールでＴＡＫＥＳＨＩＴＡをＫＯ。黒い袋を手に博多の雑踏へ消えた。バックステージでＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「ＳＡＮＡＤＡ、お前もこの俺と、世界のＴＡＫＥＳＨＩＴＡとやりたくてしょうがないみたいやな。お前がベルトとってんのか。いいよ、いいよ。あのＴＶ王座のベルト懸けて俺とやろうよ。俺もお前とやりたかった。お前も俺とやりたい。それでええやん。どこでもいいよ。次のＴＶ王座の防衛戦はＳＡＮＡＤＡ、お前とやってやる。それまでお前にそのベルト、預けとくよ」と訴えていた。

　◆５・４福岡大会全成績

　▼第０試合　１５分１本勝負

〇安田優虎（７分１５秒　逆エビ固め）中原大誠●

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１１分３２秒　レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・チェーズ・オーエンズ●

　▼第２試合　２０分１本勝負

〇永井大貴、外道（６分５０秒　ダイビングヘッドバット→片エビ固め）松本達哉●、田口隆祐

　▼第３試合　２０分１本勝負

〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（９分０１秒　ナイトメアホールド）本間朋晃●、海野翔太

　▼第４試合　３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、〇ウルフアロン（１０分０２秒　アングルスラム→エビ固め）金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎●、ドン・ファレ、成田蓮

　▼第５試合　３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分４９秒　ブラックメフィスト→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

　▼第６試合　３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、〇辻陽太（８分２５秒　逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

　▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合　６０分１本勝負

挑戦者組・ミスティコ、〇エル・デスペラード（２０分０７秒　ヌメロ・ドス）藤田晃生●、ロビー・イーグルス

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

挑戦者組・〇グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ（２４分０６秒　グレートブレイブボム→体固め）王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●、後藤洋央紀

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン（３５分２０秒　ＭＡＫＥ　ＷＡＹ→体固め）挑戦者・鷹木信悟●