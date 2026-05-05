米１０年債利回りは上昇 原油高が利回り押し上げ＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 原油高が利回り押し上げ＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 3.946（+0.068）

米10年債 4.432（+0.062）

米30年債 5.012（+0.053）

期待インフレ率 2.517（+0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢が依然として混沌としている中、原油高が利回りを押し上げた。



イランのミサイルが米海軍艦艇に命中したとの報道が流れ、原油相場が上昇し、米株式市場は売りが強まっている。ただ、その報道はイラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）系の通信社による報道で、米政府高官は「米艦艇への被弾はなかった」と否定している。市場ではホルムズ海峡の開放には時間がかかるのではとの認識も広がっており、改めて米株式市場は懸念を強めている模様。イランがＵＡＥに攻撃を実施したとのニュースも懸念を高めていた。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４９）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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