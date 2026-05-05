西京銀行がインスタグラム更新

バドミントン女子の次世代を担う、田口真彩と宮崎友花（ともにACT SAIKYO）のCM撮影の裏側に注目が集まっている。西京銀行が4日までにインスタグラムで公開。ファンから様々な声が上がった。

20歳の田口と19歳の宮崎は、西京銀行の「さいきょうスマホバンキング」のCMに出演中。西京銀行はインスタグラムで「田口選手・宮崎選手CM撮影の裏側公開！」として、動画を投稿した。

カメラに真剣な視線を送ったり、笑みを浮かべたりする田口。宮崎は次々とポーズを決めていく。CM撮影では試合中の髪型も再現され、好プレーのポーズも。セリフのシーンでは2人で笑顔も見せるなどし、ファンにも反響が広がった。

「世界一可愛い 田口選手 ずっと応援してます」

「このふたりが同じチームにいるのが奇跡」

「2人ともスタイル良くてさわやか」

「CMオファーが殺到する」

「まじで可愛すぎる モデルレベルに可愛い」

田口は2023年の世界ジュニア選手権、女子ダブルスで金メダルを獲得。2024年からは混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダルの渡辺勇大とペアを組み、昨年末の全日本総合選手権の同ダブルスを制した。最近は韓国アイドルに似ているとのことで、突如、韓国で人気が急上昇するなど国外でも話題になった。

19歳の宮崎は、2024年全日本選手権の女子シングルスで初優勝。昨年末の同選手権でも2位に入った。



（THE ANSWER編集部）