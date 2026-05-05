柔道の世界選手権（１０月、バクー）日本代表が４日、味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行った。女子は代表合宿を公開し、阿部詩（２５）＝パーク２４＝らが汗を流した。愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の代表も会見に出席した。

女子５２キロ級で世界選手権２連覇が懸かる詩は「勝ちにこだわりながら、自分の柔道をしながら、ロサンゼルス五輪の想定をしながら、全てを意識して勝っていける大会にしたい」と意気込みを語った。

連覇なら、６月から始まるロサンゼルス五輪のシード権などに関わるポイントレースで先手を取ることができる。２４年パリ五輪は、けがの影響でシード権を逃し、２回戦で世界ランク１位（当時）のケルディヨロワ（ウズベキスタン）と当たる組み合わせになった。

そこで敗退となってしまっただけに、「別にポイントがなくても大丈夫だろうと思っていたけど、意外と大切だと感じた。小さくても積み重ねることで、のちに自分を助けてくれるのかな」と詩。２１年東京大会以来の五輪金メダルへ向け、一つ一つの大会を勝ち切っていく。

また、男子６６キロ級五輪２連覇王者の阿部一二三（２８）＝パーク２４＝は３位に終わった昨年の世界選手権からの王座奪還を誓った。