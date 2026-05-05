米国で最も権威のあるボクシング専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」は日本時間５日、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級の最強ランキング）を発表。世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が１位に返り咲いた。

井上は２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者で世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦。５万５０００人を集めたビッグマッチで１２回判定勝ちを収めて統一王座を防衛した。

１位だったオレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝は２位に後退。６位だった中谷は７位に順位を一つ下げた。

井上は１位返り咲きの報を受け、自身のＸを更新、炎の絵文字３つを並べて喜びを示した。

ＰＦＰは全選手が同じ階級と仮定して順位付けされたもの。欧米主要メディアでは独自のＰＦＰランキングを制定しているが、米国で歴史と権威のあるリング誌のＰＦＰが最も注目されている。井上は２０２２年６月、世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）にＴＫＯ勝ちした後のランキング更新で、日本人として初めてリング誌のＰＦＰ１位に選出された。同年８月に２位に後退。２４年５月、東京ドームでルイス・ネリ（メキシコ）に勝利後、再び１位に返り咲いた。その後３位まで落ちたが、１位だったテレンス・クロフォード（米国）の引退後、ウシクに次ぐ２位と評価されていた。

最新順位は以下のとおり。

（１）井上尚弥（大橋）＝ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級統一王者

（２）オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）＝ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者

（３）シャクール・スティーブンソン（米国）＝ＷＢＯ世界スーパーライト級王者

（４）ジェシー・ロドリゲス（米国／帝拳）＝ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者

（５）デービッド・ベナビデズ（米国）＝ＷＢＡ正規＆ＷＢＣ世界ライトヘビー級王者

（６）ドミトリー・ビボル（ロシア）＝ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ＆ＷＢＯ世界ライトヘビー級統一王者

（７）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者

（８）デビン・ヘイニー（米国）＝ＷＢＯ世界ウエルター級王者

（９）オスカー・コラーゾ（米国）＝ＷＢＡスーパー＆ＷＢＯ世界ミニマム級統一王者

（１０）エマヌエル・ナバレッテ（メキシコ）＝ＷＢＯスーパー＆ＩＢＦ世界スーパーフェザー級統一王者