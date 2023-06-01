NY株式4日（NY時間14:26）（日本時間03:26）
ダウ平均　　　48978.58（-520.69　-1.05%）
ナスダック　　　25050.70（-63.74　-0.25%）
CME日経平均先物　59500（大証終比：+80　+0.13%）

欧州株式4日終値
英ＦＴ100　　休み
独DAX　 23991.27（-301.11　-1.24%）
仏CAC40　 7976.12（-138.72　-1.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.969（+0.091）
10年債　 　4.447（+0.077）
30年債　 　5.023（+0.065）
期待インフレ率　 　2.522（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.087（+0.050）
英　国　　4.964（0.000）
カナダ　　3.629（+0.102）
豪　州　　4.980（-0.039）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.42（+4.48　+4.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.30（-115.20　-2.48%）

ビットコイン（ドル）
80159.06（+1250.52　+1.58%）
（円建・参考値）
1260万4211円（+196632　+1.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ