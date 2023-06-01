ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５２０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間14:26）（日本時間03:26）
ダウ平均 48978.58（-520.69 -1.05%）
ナスダック 25050.70（-63.74 -0.25%）
CME日経平均先物 59500（大証終比：+80 +0.13%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.969（+0.091）
10年債 4.447（+0.077）
30年債 5.023（+0.065）
期待インフレ率 2.522（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.629（+0.102）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.42（+4.48 +4.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.30（-115.20 -2.48%）
ビットコイン（ドル）
80159.06（+1250.52 +1.58%）
（円建・参考値）
1260万4211円（+196632 +1.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48978.58（-520.69 -1.05%）
ナスダック 25050.70（-63.74 -0.25%）
CME日経平均先物 59500（大証終比：+80 +0.13%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.969（+0.091）
10年債 4.447（+0.077）
30年債 5.023（+0.065）
期待インフレ率 2.522（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.629（+0.102）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.42（+4.48 +4.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.30（-115.20 -2.48%）
ビットコイン（ドル）
80159.06（+1250.52 +1.58%）
（円建・参考値）
1260万4211円（+196632 +1.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ