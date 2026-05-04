SKINNYDIP LONDONとサンリオキャラクターズが夢コラボ！限定アイテム登場

ロンドン発ライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、サンリオキャラクターズとの日本限定コレクション第4弾が到着しました。今回のテーマは、懐かしさとトレンド感を両立したレトロゲーム風ピクセルアート。ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズがポップでキュートなモバイルアクセサリーや雑貨になって登場します。4月26日より全国のPLAZAで先行販売される注目コレクションです♡

ピクセルアートで魅せる限定コレクション

今回の新作は、ゲーム画面から飛び出してきたようなドット絵デザインが魅力。近年人気のピクセル表現に、SKINNYDIPらしいグリッターやホログラムの質感を重ね、遊び心たっぷりの仕上がりです。

キャラクターはハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズの3種類。日本国内限定コレクションなので、特別感もたっぷり。毎日使う小物を可愛くアップデートしてくれます。

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全ラインナップをチェック

iPhone用ケース

価格：4,400円

展開サイズ：iPhone13/14兼用、15、15Pro、16、16Pro、17、17Pro

※PLAZA店頭では15、16、17用のみ販売。PLAZAオンラインストアでは全サイズ販売。

ビーズリストチャーム

価格：2,970円

スマホストラップにもバッグチャームにもなる2WAY仕様。

ワイヤレスイヤホンケース

価格：2,970円

イヤホンや小物収納に便利なカラビナ付きミニポーチ型。

フラットポーチ

価格：2,640円

サイズ目安：約H8.5×W10cm。ゲーム機風デザインが可愛い薄型ポーチ。

ポーチ

価格：2,860円

サイズ目安：約H8.5×W11×D7cm。コスメや小物収納に便利。

ショルダーロープストラップ付IDカードケース

価格：3,960円

IDカードや交通系カード収納に便利で、バッグチャームとしても活躍します。

展開デザイン（すべて共通）：ハローキティ／マイメロディ／リトルツインスターズ

発売情報とチェック方法

先行販売は2026年4月26日より全国のPLAZA、4月27日よりPLAZAオンラインストアにて順次スタート。一般販売は2025年5月18日よりSKINNYDIP日本公式オンラインストア、公式POPUP STORE等にて販売予定です。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※店舗により発売日や展開アイテムが異なる場合があります。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665816

まとめ

レトロゲームの世界観とサンリオキャラクターズの愛らしさ、そしてSKINNYDIP LONDONらしいロンドンテイストが融合した今回の限定コレクション。

スマホまわりやバッグの中まで可愛く彩ってくれるアイテムばかりです。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪お気に入りキャラクターと一緒に毎日をもっと楽しく過ごしてみてください。