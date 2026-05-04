ドラマ『DREAM STAGE』でも注目のNAZEがデビューミニアルバムを配信開始！タイトル曲のMVも公開に

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2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』への出演でも注目を集めたボーイズグループ・NAZE（ネイズ）は、5月4日18時に各音楽配信サイトを通じてデビューミニアルバム『NAZE』を配信リリースしてデビュー。あわせて、タイトル曲「People Talk」のMVも公開された。

■“とにかく幸せな瞬間”をテーマにした、タイトル曲「People Talk」

タイトル曲「People Talk」は、イントロから際立つピアノサウンドと、リズミカルなビートが印象的なダンスポップトラック。誰もが口ずさみやすいキャッチーなサビと、中毒性のあるボーカルチョップが耳に残る、“とにかく幸せな瞬間”をテーマにした楽曲となっている。MVは喧騒に満ちた都市を舞台に、NAZEの音楽を通じて人々が次第に調和していく様子を描いている。

騒音やストレスに包まれた混乱した街の風景の中で、メンバーたちがファーストフード店やレコードショップで日常を過ごしながら、周囲の喧騒さえもリズムとして楽しむ姿をみせる。やがてメンバーは街へと繰り出し、その存在と音楽が人々に影響を与え始める。次第に街はまるでフェスティバルのような高揚感に包まれ、人々は音楽を通じてNAZEと心を通わせていく。

また、全編を通して横移動を基調としたカメラワークを採用し、広場や店舗、ストリートといった異なる空間をシームレスに繋ぐ演出も見どころだ。

作曲・編曲には、東方神起や少女時代、NCT、IVEなどの楽曲制作に携わってきたRYAN JHUNが参加。作詞には、TOMORROW X TOGETHERやZEROBASEONEなど多数のK-POP作品に携わるクリエイターズ・レーベル「153/Joombas」の所属作家陣から3名が参加している。

先立って、NAZEはプロモーションスケジュールが更新されている共有カレンダーを公開した。この共有カレンダーはNAZEの公式ホームページと連動しており、誰でも自由に閲覧でき、自分のアカウントに直接プロモーションスケジュールを追加することができる、斬新で独創的な仕組みとなっている。

カレンダーによると、グローバルフォトブースブランド「Photoism」とのコラボとして、5月4日から6月3日までの1ヵ月間、国内外のPhotoism店舗でアーティストフレームを展開。そして、5月13日・18日にはカップリング曲「Pretty Pink Socks」のMVティザーおよび本編の公開も予定している。さらに、6月5日には韓国にて本作活動を締めくくるミニアルバム活動報告会『NAZE 1st MINI ALBUM Recap Day』を開催予定だ。

本日配信のデビューミニアルバム「NAZE」は、日本でも5月19日にパッケージリリースされることが決定し、現在予約販売を受付中。さらに、6月19日には日本でのデビューショーケース開催に加え、メンバーと直接会えるオフライン特典会の実施も予定されている。

ドラマから誕生したNAZEは、タイトル曲「People Talk」をはじめ、「Seoul」「Awesome」「Pretty Pink Socks」の計4曲で構成された本作で華々しいデビューを飾る。今後は注目の新人アーティストとして韓国の音楽番組で初披露を皮切りに、本格的な活動をスタートさせていく。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL MINI ALBUM『NAZE』

2026.05.19 ON SALE

MINI ALBUM『NAZE』

韓国発売日：5月4日

■【画像】『NAZE』ジャケット

■関連リンク

NAZE JAPAN OFFICIAL WEBSITE

https://naze-official.jp/

■【画像】NAZE メンバーソロカット 他

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