前川は初回に先制の3点二塁打を放った

■中日 ー 阪神（4日・バンテリンドーム）

阪神の前川右京外野手が4日、バンテリンドームで行われた中日戦に「6番・左翼」で出場すると、初回に先制の3点適時打を放った。4月19日の中日戦以来のスタメン出場でいきなり結果を出したが、それ以上にファンは「なんで？」と“違和感”を抱いている。

前川は初回、2死満塁で打席に立つと、先発した中日のドラフト1位、中西聖輝投手から右中間へ走者一掃の3点二塁打を放った。智弁学園時代、前川は2021年の夏の甲子園決勝で、エースとして中西が躍動する智弁和歌山高と対戦。前川はこの試合に敗れてしまったが、この日、プロの舞台で因縁の対決が実現した。

二塁ベース上に到達した前川は自分ベンチに向け、横に広げた両手をゆらゆら揺らして喜びを表現。中西はポーカーフェイスだった。感動的な一打となったが、ファンは前川のグレーのヘルメットにも注目。前面部が滑り止めのマツヤニで真っ黒になっていたからだ。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「21年夏の甲子園決勝 前川は中西から2打数2安打」とコメントをつけて先制打の映像を投稿。22歳の安打に喜ぶファンがいるなかで「ヘルメット汚かった」「なんであんな汚いん？」「相変わらず黒いな」「マツヤニだらけ」「前川やるやん！ それにしてもヘルメット汚いねぇ」「綺麗にならんのか」といったコメントも相次いでいた。（Full-Count編集部）