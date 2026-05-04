【GWイベント】大阪駅前で5000人規模“無料”映画上映…5000人規模 上映作品が発表＜詳細＞
大阪駅北側のグラングリーン大阪内にあるうめきた公園・ロートハートスクエアうめきたで、5月6日に無料の野外上映会が開催される。都市公園が一夜限りの巨大シネマ空間へと変わる。
【写真】大阪駅前で野外映画上映…夜になると雰囲気満点
うめきた公園の中心広場に大型スクリーンを設置し、開放的な空間の中で映画体験を提供するイベントで、昨年は広場を埋め尽くす観客が訪れ、大きな話題となった。
坂本龍一さん最後のピアノソロ演奏を収めたフィルムコンサート『Ryuichi Sakamoto| Opus』が上映される。代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」から、最終アルバム『12』の楽曲、そしてYMO時代の名曲「Tong Poo」まで全20曲で構成され、その音楽人生の軌跡をたどる。
夕闇に包まれる広場に巨大スクリーンが浮かび上がり、5000人規模の観客が芝生に座り、夜空の下で静かに音楽に耳を傾ける光景が広がり、ピアノの繊細な音色が都市の夜に響き渡る。
「日本全国どこでも劇場化」をコンセプトに野外映画イベントを通して地方の活性化を行ってきたOUTDOOR THEATER JAPAN（株式会社バックヤード、株式会社ラコル）が協力する。
■開催概要
イベント名：Ryuichi Sakamoto | Opus 月夜の特別上映
日時：2026年5月6日（祝・水）午後7時上映開始
会場：うめきた公園 ロートハートスクエアうめきた
上映作品：『Ryuichi Sakamoto | Opus』（2024年／1時間43分）
入場：無料
【写真】大阪駅前で野外映画上映…夜になると雰囲気満点
うめきた公園の中心広場に大型スクリーンを設置し、開放的な空間の中で映画体験を提供するイベントで、昨年は広場を埋め尽くす観客が訪れ、大きな話題となった。
坂本龍一さん最後のピアノソロ演奏を収めたフィルムコンサート『Ryuichi Sakamoto| Opus』が上映される。代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」から、最終アルバム『12』の楽曲、そしてYMO時代の名曲「Tong Poo」まで全20曲で構成され、その音楽人生の軌跡をたどる。
「日本全国どこでも劇場化」をコンセプトに野外映画イベントを通して地方の活性化を行ってきたOUTDOOR THEATER JAPAN（株式会社バックヤード、株式会社ラコル）が協力する。
■開催概要
イベント名：Ryuichi Sakamoto | Opus 月夜の特別上映
日時：2026年5月6日（祝・水）午後7時上映開始
会場：うめきた公園 ロートハートスクエアうめきた
上映作品：『Ryuichi Sakamoto | Opus』（2024年／1時間43分）
入場：無料