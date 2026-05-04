開催：2026.5.4

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 4 - 3 [Wソックス]

MLBの試合が4日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。

パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

3回表、9番 ドルー・ロモ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 SD 0-1 CWS

4回裏、2番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-1 CWS、4番 マニー・マチャド 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 2-1 CWS、さらにキャッチャーのパスボールでパドレス得点 SD 3-1 CWS

7回表、6番 デレク・ヒル 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 SD 3-3 CWS

8回裏、5番 ザンダー・ボガーツ 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-3 CWS

試合は4対3でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのジェーソン・アダムで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はWソックスのタイラー・デイビスで、ここまで0勝1敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗11Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.223となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 07:51:40 更新