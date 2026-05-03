◆米大リーグ ロッキーズ―ブレーブス（３日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ブレーブスは３日（日本時間４日）、ロナルド・アクーニャ外野手（２８）が左太もも裏の肉離れにより１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。アクーニャは前日２日（同３日）の敵地・ロッキーズ戦で２回の２打席目に二塁へのゴロで一塁へ走った際に負傷して途中交代していた。

首位を独走するブレーブスにとって大きな痛手だ。ブレーブスは２日（同３日）終了時点でＭＬＢ３０球団トップの２４勝。唯一勝率は７割を上回って７割６厘だった。ナ・リーグ東地区では貯金を独占。２位のマーリンズにすでに７・５ゲーム差をつけている。

アクーニャは２３年に４１本塁打、７３盗塁をマークしてＭＶＰを受賞。２４年は左膝のケガで離脱し、２４年は４９試合、２５年は９５試合の出場にとどまっていた。

今季は２日（同３日）まで全３４試合に出場し、２本塁打、打率２割５分２厘、９打点、７盗塁をマークしていた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ではベネズエラ代表の一員として出場し、優勝に大きく経験。準々決勝の日本戦では初回に先発の山本（ドジャース）から先頭打者本塁打を放った。